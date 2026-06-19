Legnagyobb támogatójával fogott kardcsörtetésbe Ukrajna: megvonták Zelenszkij kitüntetését, azonnal jött a válasz

Nawrocki egy videóüzenetben jelentette be a döntést, hangsúlyozva, hogy Varsó korábban többször is jelezte az ügy rendkívüli érzékenységét, és kérte a lépés felülvizsgálatát, az ukrán fél azonban nem változtatott az álláspontján.

Nem árulhatjuk el őseink áldozatait hallgatással. Ezek olyan sírok, amelyeket nem szabad elfelejteni

- jelentette ki a lengyel elnök.

Kijev élesen bírálta a kitüntetés visszavonását.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter stratégiai hibának nevezte a döntést, amelyből szerinte kizárólag Moszkva profitál. Szibiha hozzátette,

sajnáljuk, hogy Varsóban eluralkodtak az érzelmek, és arra késztették a lengyel politikusokat, hogy indokolatlan, impulzív és tiszteletlen lépéseket tegyenek nemcsak Zelenszkij elnökkel, hanem elsősorban az ukrán állammal szemben is

Szibiha a lengyel lépés miatt visszautasította a Varsó által korábban neki adományozott Parancsnoki Keresztet.

Az ügy hátteréről és a volhíniai mészárlásról itt írtunk bővebben.

Az ukrán diplomácia azzal érvelt, hogy az érintett egység katonáinak nem volt lengyelellenes szándékuk, számukra ugyanis az UPA a birodalmi Moszkva és a bolsevik megszállás elleni harcot jelképezi.

Nawrocki ugyanakkor burkolt figyelmeztetést adott Ukrajnának,

miután az Európai Unió nemrég megnyitotta az első csatlakozási tárgyalási fejezetcsoportot Kijevvel. A lengyel elnök kijelentette, hogy Ukrajna európai integrációs útja megköveteli a saját történelmének nehéz fejezeteivel való őszinte szembenézést, és aki ezt nem hajlandó megérteni, annak nem lehet helye az Európai Unióban, amit Lengyelország biztosan meg is fog akadályozni.

A vita széles körű társadalmi visszhangot váltott ki, egy friss közvélemény-kutatás szerint ugyanis a lengyelek 52 százalékának romlott a véleménye Ukrajnáról és az ukránokról az egység átnevezése miatt. Bár Lengyelország 2022 óta Kijev egyik legfontosabb szövetségese, a katonai segélyszállítmányok kulcsfontosságú tranzitútvonala, és jelenleg is közel egymillió ukrán menekültet fogad be, a kétoldalú kapcsolatokat rendszeresen terhelik a megoldatlan történelmi sérelmek.

Nawrocki ugyanakkor leszögezte, hogy a kitüntetés visszavonása nem érinti Varsó Ukrajna melletti kiállását az orosz agresszióval szemben. Az államfő hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát, mivel pontosan tudják, hogy az orosz agresszió Lengyelország és egész Európa biztonságát fenyegeti.

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