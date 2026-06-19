Már biztos: elmaradnak a tárgyalások az Egyesület Államok és Irán között - Veszélyben lehet a béke

Elmaradnak az Egyesült Államok és Irán között péntekre tervezett tárgyalások a svájci Bürgenstockban – közölte a svájci külügyminisztérium.

A hírt azután tették közzé, hogy a Fehér Ház szóvivője az éjszaka folyamán megerősítette, hogy J. D. Vance amerikai alelnök lemondta tervezett svájci útját. Az alelnök a vizit keretében pénteken találkozott volna az iráni tárgyalódelegációval, hogy megkezdjék a Teherán és Washington között a háború lezárásáról kötött megállapodás végrehajtását.

A tárgyalások elmaradásának okairól egyelőre sem az amerikai, sem az iráni fél nem közölt részleteket.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 19. Itt az újabb fordulat Amerika és Irán megállapodásában: a tárgyalások kulcsfigurája mégsem utazik a találkozóra

Forrás: Reuters

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