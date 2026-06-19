Már jövőre EU-tag lehet Ukrajna? – Még az ukránok sem azt mondják, mint Zelenszkij

A 2026 telén, 1042 véletlenszerűen kiválasztott válaszadó körében végzett felmérés szerint noha az EU-tagságot helyeslők aránya 65%-ra rúg, az előző évi 31 százalékról 18 százalékra esett vissza a határozottan támogatók hányada.
Az Európai Unió iránti bizalom ugyanakkor minden korábbi mérést felülmúlva 82 százalékon áll,
így az EU számít a legmegbízhatóbb nemzetközi partnernek vagy intézménynek az ukránok szemében.
- A második helyen az Egyesült Királyság végzett 78 százalékkal,
- míg az Egyesült Államok mindössze 43 százalékos bizalmi mutatót ért el,
- amellyel elmarad a Világbanktól (57 százalék)
- és a Nemzetközi Valutaalaptól (63 százalék) is.
A megkérdezettek 70 százaléka a korrupciót jelölte meg a csatlakozás legfőbb akadályaként,
és 81 százalékuk az ország legsúlyosabb belpolitikai problémái közé sorolta. Figyelemre méltó, hogy a korrupciót többen tartják súlyos gondnak, mint magát a háborút, amelyet a válaszadók 73 százaléka említett.
Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban felvetette, hogy Ukrajna akár már 2027-ben csatlakozhatna az Európai Unióhoz, a közvélemény sokkal óvatosabb.
- A válaszadók mindössze 19 százaléka gondolja úgy, hogy a csatlakozás öt éven belül megvalósulhat,
- míg 41 százalékuk öt és tizenöt év közötti időtávot tart reálisnak.
A folyamat további akadályaiként az ország gazdasági helyzetét (42 százalék), a területi vitákat (38 százalék), valamint a harmadik országok – mindenekelőtt Oroszország – ellenállását (37 százalék) jelölték meg.
A felmérés egy másik lényeges tényre is rávilágít: a megkérdezetteknek mindössze 1 százaléka érezte magát "kiemelkedően jól tájékozottnak" az EU-val kapcsolatban, kétharmaduk "valamennyire tájékozottnak" vélte magát, míg 19 százalékuk egyáltalán nem tartja magát informáltnak az unió működésével kapcsolatban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Innen érkezik minden második magyar gyógyszer: hatalmas, környezetbarát központot adtak át
Győrben épült meg a logisztikai központ.
Elérkezett az idő: küszöbön áll a tömeges kamatcsökkentés a magyar bankoknál
Itt a nagy lakáshitel-táblázat.
Már jövőre EU-tag lehet Ukrajna? – Még az ukránok sem azt mondják, mint Zelenszkij
Egyértelmű, mit tartanak a csatlakozás legnagyobb akadályának.
Vitézy Dávid: az összes állami cég vezetésében lesznek változások
Villáminterjút adott a miniszter.
Nagy bejelentést tett Irán a béketárgyalások jövőjéről
Erre várt a fél világ.
Kiakadtak Brüsszelben, amiért Putyin embereivel egyezkedett az uniós vezető – Parázs vita folyt zárt ajtók mögött
Macron és Merz is pellengérre állította a tanács elnökét.
Karnyújtásnyira 10 milliárd euró, elfogadta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet
Fontos döntést hoztak Brüsszelben, de egy pecsétre még szükség lesz.
Diplomáciai vihar Trump szavai miatt: azonnal lemondta amerikai látogatását az olasz külügyminiszter
Az amerikai elnök Giorgia Melonit sértő megjegyzést tett.
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.