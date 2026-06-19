Már jövőre EU-tag lehet Ukrajna? – Még az ukránok sem azt mondják, mint Zelenszkij

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A 2026 telén, 1042 véletlenszerűen kiválasztott válaszadó körében végzett felmérés szerint noha az EU-tagságot helyeslők aránya 65%-ra rúg, az előző évi 31 százalékról 18 százalékra esett vissza a határozottan támogatók hányada.

Az Európai Unió iránti bizalom ugyanakkor minden korábbi mérést felülmúlva 82 százalékon áll,

így az EU számít a legmegbízhatóbb nemzetközi partnernek vagy intézménynek az ukránok szemében.

A második helyen az Egyesült Királyság végzett 78 százalékkal,

míg az Egyesült Államok mindössze 43 százalékos bizalmi mutatót ért el,

amellyel elmarad a Világbanktól (57 százalék)

és a Nemzetközi Valutaalaptól (63 százalék) is.

A megkérdezettek 70 százaléka a korrupciót jelölte meg a csatlakozás legfőbb akadályaként,

és 81 százalékuk az ország legsúlyosabb belpolitikai problémái közé sorolta. Figyelemre méltó, hogy a korrupciót többen tartják súlyos gondnak, mint magát a háborút, amelyet a válaszadók 73 százaléka említett.

Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban felvetette, hogy Ukrajna akár már 2027-ben csatlakozhatna az Európai Unióhoz, a közvélemény sokkal óvatosabb.

A válaszadók mindössze 19 százaléka gondolja úgy, hogy a csatlakozás öt éven belül megvalósulhat,

míg 41 százalékuk öt és tizenöt év közötti időtávot tart reálisnak.

A folyamat további akadályaiként az ország gazdasági helyzetét (42 százalék), a területi vitákat (38 százalék), valamint a harmadik országok – mindenekelőtt Oroszország – ellenállását (37 százalék) jelölték meg.

A felmérés egy másik lényeges tényre is rávilágít: a megkérdezetteknek mindössze 1 százaléka érezte magát "kiemelkedően jól tájékozottnak" az EU-val kapcsolatban, kétharmaduk "valamennyire tájékozottnak" vélte magát, míg 19 százalékuk egyáltalán nem tartja magát informáltnak az unió működésével kapcsolatban.

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