Másodfokú riasztást adtak ki a kánikula miatt Magyarországon

A hirtelen felmelegedést azért is viseljük nehezebben,
mert szervezetünk még nem szokott hozzá a tartós kánikulához.
Ilyenkor kiemelten fontos a bőséges folyadékpótlás, ezért érdemes minél több vizet vagy cukormentes italt fogyasztani, miközben ajánlott elkerülni a kávét, az alkoholt, a cukros üdítőket és a zsíros ételeket.
A rosszullétek elkerülése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és délután 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, és mellőzzük a megerőltető fizikai munkát. Védekezzünk világos, jól szellőző ruházattal, napszemüveggel és magas faktorszámú fényvédő krémmel. Ha az erős napsugárzás hatására fejfájást, szédülést, hányingert vagy tudatzavart tapasztalunk, azonnal húzódjunk hűvös helyre, hűtsük le a fejünket, igyunk vizet, súlyosabb esetben pedig haladéktalanul hívjunk mentőt.
A nagy melegben a strandolóknak is rendkívül körültekintőnek kell lenniük, így felhevült testtel soha nem szabad a vízbe ugrani, mindig fokozatosan kell lehűteni a testet. A városi szökőkutak vize nem alkalmas a hűsölésre, erre a célra inkább a párakapukat érdemes igénybe venni.
A kánikula fokozott veszélyt jelent a kisgyermekekre, az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőkre. Kiemelten figyeljünk rájuk, és ellenőrizzük, hogy egyedül élő hozzátartozóink elegendő folyadékot fogyasztanak-e, illetve hűvösen tudják-e tartani az otthonukat. Szintén életmentő szabály, hogy a tűző napon parkoló autók utastere akár 70 Celsius-fokra is felmelegedhet, ezért gyermeket vagy háziállatot még egyetlen percre sem szabad a járműben hagyni. Aki ilyet tapasztal, azonnal tárcsázza a 112-es segélyhívó számot.
A száraz, meleg időjárás miatt több vármegyében is tűzgyújtási tilalom lépett életbe, amely az erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére egyaránt vonatkozik. Ezeken a területeken még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani. Bár a saját kertben engedélyezett a grillezés és a bográcsozás, a lángokat ott sem szabad soha felügyelet nélkül hagyni.
A hőség a lakásokban is komoly kockázatot jelent, ugyanis a meleg hatására csökken a kémények huzata, ami a nyílt égésterű vízmelegítőknél jelentősen növeli a szén-monoxid-mérgezés veszélyét.
Aki nehezen viseli a kánikulát, a katasztrófavédelem honlapján megtalálja a bárki által ingyenesen igénybe vehető, légkondicionált helyiségek listáját, valamint tájékozódhat a tűzgyújtási tilalommal érintett területekről is. Az aktuális veszélyjelzésekről a hatóság VÉSZ nevű mobilalkalmazása valós időben küld értesítéseket.
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