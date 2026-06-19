Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus: rájuk különösen veszélyes

A Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány súlyos árat követel az egészségügyi dolgozók körében. A WHO pénteki tájékoztatása szerint a járvány kezdete óta 75 egészségügyi dolgozó fertőződött meg, és 17-en életüket vesztették.

Marie Roseline Belizaire, a WHO sürgősségi igazgatója egy videókapcsolaton keresztül tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kór valószínűleg már hónapokkal azelőtt terjedt az országban, hogy a kongói hatóságok május 15-én hivatalosan bejelentették a járványkitörést. Emiatt

számos egészségügyi dolgozó úgy volt kitéve a fertőzésnek, hogy a vírus jelenlétéről még csak nem is tudott.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az alapvető egyéni védőeszközökből, például kesztyűkből és maszkokból is hiány van. Kongóban ráadásul rendkívül alacsony az egészségügyi dolgozók aránya, a WHO adatai szerint ugyanis tízezer lakosra mindössze körülbelül 11 egészségügyi szakember jut.

Belizaire arról is beszámolt, hogy Kína és Uganda orvosi csoportokat küld az országba. A WHO emellett pszichológiai támogatást nyújt azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik kollégáik megbetegedését látva annyira megriadtak, hogy nem mertek tovább betegeket ellátni.

Forrás: Reuters

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