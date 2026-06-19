Meghívót kapott Magyar Péter: Orbán Viktor szövetségese nemzetközi konferenciára invitálta

Janez Jansa szlovén miniszterelnök meghívná Szlovénia négy szomszédos országának vezetőit az augusztus végén megrendezendő Bledi Stratégiai Fórumra - közölte a kormányfő pénteken Brüsszelben, az uniós csúcstalálkozó alkalmával.

A nemrég negyedjére kormányt alakító, Orbán Viktor volt miniszterelnökkel szoros viszonyt ápoló Jansa újságíróknak elmondta: kétoldalú megbeszélést folytatott Andrej Plenkovic horvát és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, mert Szlovénia számára kiemelten fontos a jó viszony a szomszédos országokkal.

A szlovén kormányfő szerint

arra törekednek, hogy a szomszédos államok vezetőinek részvétele bekerüljön az idei fórum programjába.

Mint mondta, ha minden a tervek szerint alakul, Bledben valamennyi szomszédos ország állam- vagy kormányfője jelen lesz, ami lehetőséget adhat az együttműködés további erősítésére és egyes kisebb kétoldalú nyitott kérdések rendezésére.

Jansa közölte, hogy az elképzelésről már egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel, és kapcsolatban áll Christian Stocker osztrák kancellárral is.

A Bledi Stratégiai Fórumot augusztus 31-én és szeptember 1-jén rendezik meg. A szlovén külügyminisztérium 2006-ban rendezte meg először a fórumot, amely a tárca szerint mára a régió egyik legfontosabb diplomáciai eseményévé nőtte ki magát.

Az idei, 21. konferencián a megbeszélések középpontjában a jövő alakításának lehetőségei, valamint az államok és társadalmak cselekvőképessége áll a gyorsan változó nemzetközi környezetben.

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