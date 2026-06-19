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Meghívót kapott Magyar Péter: Orbán Viktor szövetségese nemzetközi konferenciára invitálta
Globál

Meghívót kapott Magyar Péter: Orbán Viktor szövetségese nemzetközi konferenciára invitálta

MTI
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Janez Jansa szlovén miniszterelnök meghívná Szlovénia négy szomszédos országának vezetőit az augusztus végén megrendezendő Bledi Stratégiai Fórumra - közölte a kormányfő pénteken Brüsszelben, az uniós csúcstalálkozó alkalmával.

A nemrég negyedjére kormányt alakító, Orbán Viktor volt miniszterelnökkel szoros viszonyt ápoló Jansa újságíróknak elmondta: kétoldalú megbeszélést folytatott Andrej Plenkovic horvát és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, mert Szlovénia számára kiemelten fontos a jó viszony a szomszédos országokkal.

A szlovén kormányfő szerint

arra törekednek, hogy a szomszédos államok vezetőinek részvétele bekerüljön az idei fórum programjába.

Mint mondta, ha minden a tervek szerint alakul, Bledben valamennyi szomszédos ország állam- vagy kormányfője jelen lesz, ami lehetőséget adhat az együttműködés további erősítésére és egyes kisebb kétoldalú nyitott kérdések rendezésére.

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Jansa közölte, hogy az elképzelésről már egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel, és kapcsolatban áll Christian Stocker osztrák kancellárral is.

A Bledi Stratégiai Fórumot augusztus 31-én és szeptember 1-jén rendezik meg. A szlovén külügyminisztérium 2006-ban rendezte meg először a fórumot, amely a tárca szerint mára a régió egyik legfontosabb diplomáciai eseményévé nőtte ki magát.

Az idei, 21. konferencián a megbeszélések középpontjában a jövő alakításának lehetőségei, valamint az államok és társadalmak cselekvőképessége áll a gyorsan változó nemzetközi környezetben.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys

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