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Meghúzta Irán a vörös vonalakat: ha Trump ezeket átlépi, folytatódik a háború
Globál

Meghúzta Irán a vörös vonalakat: ha Trump ezeket átlépi, folytatódik a háború

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Irán nem enged a vörös vonalaiból, kész folytatni a háborút Amerikával, ha nem sikerül megegyezni – idézi Mohamed Bagher Galibáfot, az iráni főtárgyalót a Times of Israel.

Megmutattuk az előző tárgyalások alkalmából, hogy határozottak vagyunk a feltételek betartatásában, a vörös vonalak meghúzásában és az iráni nemzet érdekeinek képviseletében”

– mondta ezt az iráni parlamenti házelnök a teheráni közmédiának.

Ha az ellenség túlzó követelésekkel áll elő, megmutattuk, hogy az ujjunk az elsütőbillentyűn van, és nem fogunk hezitálni, ha az ellenségnek bénító csapást kell adni”

– mondta.

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Nem tisztázta, mik Irán vörös vonalai, de az ország például vehemensen ragaszkodik atomprogramjához, nagy hatótávolságú rakétáihoz és az iszlám radikális proxiszervezeteinek támogatásához. Újonnan a Hormuzi-szoros megadóztatásával is előálltak, mint elengedhetetlen koncepció.

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Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

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