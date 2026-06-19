Meghúzta Irán a vörös vonalakat: ha Trump ezeket átlépi, folytatódik a háború

Megmutattuk az előző tárgyalások alkalmából, hogy határozottak vagyunk a feltételek betartatásában, a vörös vonalak meghúzásában és az iráni nemzet érdekeinek képviseletében”
– mondta ezt az iráni parlamenti házelnök a teheráni közmédiának.
Ha az ellenség túlzó követelésekkel áll elő, megmutattuk, hogy az ujjunk az elsütőbillentyűn van, és nem fogunk hezitálni, ha az ellenségnek bénító csapást kell adni”
– mondta.
Nem tisztázta, mik Irán vörös vonalai, de az ország például vehemensen ragaszkodik atomprogramjához, nagy hatótávolságú rakétáihoz és az iszlám radikális proxiszervezeteinek támogatásához. Újonnan a Hormuzi-szoros megadóztatásával is előálltak, mint elengedhetetlen koncepció.
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