Megjött a tiltás Brüsszelből: mi lesz így az orosz energiával?

Az Európai Bizottság egyértelművé tette, hogy az uniós székhelyű vállalatok jövőre még az Európai Unión kívüli vevőknek sem értékesíthetnek orosz cseppfolyósított földgázt (LNG). A döntés súlyosan érinti a francia TotalEnergies, a német SEFE és a spanyol Naturgy vállalatokat, amelyek hosszú távú szerződésekkel rendelkeznek az oroszországi Jamal LNG-projektből származó gáz beszerzésére, írja a Reuters.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A Reuters által megismert, június 1-jei keltezésű levélben Dan Jørgensen energiaügyi biztos hivatala egyértelművé teszi, hogy

a korlátozás megtiltja a vállalatoknak az orosz LNG harmadik országokba történő értékesítését,

mivel lényegtelen, hogy a szállítmányok az Európai Unióba irányulnak-e vagy sem. A Bizottság szóvivője megerősítette, hogy a levél a 2025 végén közzétett, frissített iránymutatást tükrözi.

A kérdés azért vált sürgetővé, mert több uniós vállalat is arra számított, hogy a közösségi importtilalom ellenére az orosz gázszállítmányokat átirányíthatja az Európán kívüli piacokra, teljesítve ezzel a hosszú távú szerződéses kötelezettségeit. Az Európai Bizottság jelenlegi állásfoglalása ezt a kiskaput zárja be.

A Jamal-projektben 20 százalékos részesedéssel rendelkező TotalEnergies már februárban jelezte, hogy amennyiben nem értékesítheti a gázt az Európai Unión kívül, fontolóra veszi a részesedése eladását. Patrick Pouyanné vezérigazgató még június elején is arról beszélt, hogy egymásnak ellentmondó jogi szakvéleményeket kapott, ezért nem látja tisztán a helyzetet. A vállalat nem kívánta kommentálni a levélben foglaltakat.

A spanyol Naturgy a 2025-ös éves jelentésében arra figyelmeztetett, hogy az importtilalom egy 10,95 milliárd euró értékű orosz gázbeszerzési kötelezettségét érinti. A társaság jogi igazgatója korábban azzal érvelt, hogy a szankciók lehetővé teszik a vis maiorra való hivatkozást a szerződések alóli mentesülés érdekében. Ennek azonban feltétele a kárenyhítési kötelezettség teljesítése, ami véleménye szerint magában foglalná az Európán kívüli értékesítést is. A Naturgy nem reagált a legújabb fejleményekre.

A SEFE szóvivője pénteken közölte, hogy a levél összhangban van a tilalomról és a szankciókról alkotott értelmezésükkel, így a vállalat be fogja tartani az előírásokat. Az Európai Unió tavaly 14,94 millió tonna LNG-t importált a Jamal-projektből, és az idei részadatok már most meghaladják a tavalyi szintet. A projekt további részvényesei a 60 százalékos tulajdonrésszel rendelkező orosz Novatek, valamint a 20 százalékos részesedést birtokló kínai CNPC.

Forrás: Reuters

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