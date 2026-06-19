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Megkongatták a vészharangot: pusztító erdőtüzek jönnek
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Megkongatták a vészharangot: pusztító erdőtüzek jönnek

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Európa a nyári szezonban ismét pusztító erdőtüzekkel néz szembe, miközben a frontvonalban küzdő tűzoltók arra figyelmeztetnek, hogy alulfinanszírozottan, hiányos felszereléssel és létszámhiánnyal kénytelenek várni a veszélyhelyzetet - írja a Bloomberg. Bár az Európai Unió rekordszámú, 777 tűzoltót vezényelt a mediterrán térségbe, a helyi egységek több országban is súlyos, rendszerszintű problémákról számolnak be.

A kontinens tavaly élte meg a valaha feljegyzett legsúlyosabb erdőtűzszezont, amikor a lángok több mint egymillió hektárt, vagyis nagyjából Ciprus teljes területét pusztították el. Az idei helyzetet tovább rontja, hogy a Földközi-tenger térségében évek óta nem látott csapadékos tél köszöntött be, ami a növényzet burjánzásához vezetett az erdőkben. A tűzoltók attól tartanak, hogy

a nyári hőhullámok ezt a dús aljnövényzetet könnyen gyulladó tüzelőanyaggá változtatják.

Tavaly ősszel, a 2025-ös tüzek eloltása után Portugáliában, Spanyolországban, Görögországban és Franciaországban is utcára vonultak a tűzoltók, magasabb béreket, egész éves szerződéseket és jobb felszerelést követelve. Ezek a követelések azonban azóta sem teljesültek érdemben. Franciaországban május 27-én kilenc tűzoltószakszervezet egyeztetett először a miniszterelnök tanácsadóival, és jelezték, hogy a rendszer a működőképessége határára ért. A francia tűzoltók mintegy 80 százaléka önkéntesként dolgozik, és a finanszírozásuk több mint száz különböző helyi, valamint regionális önkormányzattól függ, ezért a szakszervezetek egységes finanszírozási rendszert követelnek.

Portugáliában a tűzoltók olyan állandó finanszírozási mechanizmust sürgetnek, amely független a gazdasági ciklusoktól és a költségvetési megszorításoktól. A Portugál Tűzoltószövetség ehhez kapcsolódóan törvényjavaslatot kíván benyújtani a parlament elé, amely az üzemanyag-illetékekből, valamint a gépjármű- és tűzbiztosítási adókból fedezné a működést.

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Spanyolországban a tűzvédelmi felkészültség rendkívül egyenetlen az egyes régiók között. A tűzoltás nagyrészt a regionális hatóságok hatáskörébe tartozik, amelyek közül egyesek kizárólag közalkalmazottakra támaszkodnak, míg mások magánvállalkozókat is bevonnak a feladatokba. Több tűzoltó beszámolója szerint a magáncégek a profitszerzés érdekében folyamatosan csökkentik a költségeket, ami alacsonyabb fizetéseket, gyengébb felszerelést és a szerződésben előírtnál kevesebb alkalmazottat eredményez. Ez a létszámhiány részben a 2008-as pénzügyi válság idejére nyúlik vissza, amikor a megszorítások miatt sok tapasztalt szakember elhagyta a pályát, a korábbi állandó álláshelyeket pedig idényjellegűvé alakították át.

Görögország ugyanakkor más utat választott, az EPAYPS tűzoltószakszervezet elnöke szerint ugyanis idén több munkatársat vettek fel, ráadásul a korábbi évekhez képest több helikopter és repülőgép áll rendelkezésre. Bár a felkészülés így lényegesen átfogóbb, a 2025-ös év rávilágított arra, hogy a szélsőséges és egyszerre jelentkező tűzeseteknél minden védelmi rendszer eléri a teljesítőképessége határait.

Marc Castellnou, a katalán tűzoltóság erdészeti vezetője úgy véli, hogy a kialakult helyzetért az évtizedek óta elmaradt megelőző erdőgazdálkodás és a megváltozott éghajlat együttesen felelős. A jelenlegi feltételek, a csapadékos tél, valamint a forró és száraz tavasz pontosan a tavalyi katasztrófaszezont megelőző időjárási mintázatot követik.

Az idei ciklus egyelőre pontosan megegyezik a tavalyival

– fejtette ki Castellnou.

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