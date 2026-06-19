Meglépheti Amerika, amitől Moszkvában tartottak: Putyin állhatja a számlát Ukrajna felfegyverzéséhez

A csütörtökön benyújtott, SABER Act elnevezésű jogszabálytervezet kibővítené a jelenlegi amerikai jogköröket, így

lehetővé tenné, hogy az Egyesült Államok joghatósága alá eső, lefoglalt orosz eszközökből Kijev katonai képességeit erősítsék.

A javaslat a 2024 áprilisában elfogadott REPO-törvényre épül, amely megteremtette a jogi alapot az amerikai fennhatóság alatt álló orosz állami vagyon Ukrajna javára történő átcsoportosításához.

Oroszország 2022-es teljes körű invázióját követően a nyugati országok mintegy 300 milliárd dollár értékű orosz eszközt fagyasztottak be, amelyből nagyjából 4-5 milliárd dollár esik amerikai joghatóság alá. A REPO-keretrendszer alapján az Egyesült Államok 20 milliárd dollárral járult hozzá a G7-országok 50 milliárd dolláros ukrajnai hitelkeretéhez, amelynek törlesztését a befagyasztott orosz vagyon hozamaiból finanszírozzák.

Az új törvényjavaslat a felhasználás körét is kibővítené, így a lefoglalt eszközökből katonai felszerelések és szolgáltatások beszerzését is finanszírozhatnák az orosz agresszióra adott válaszként. John Cornyn republikánus szenátor úgy fogalmazott,

a jogszabály célja az, hogy Putyin állja a számlát Ukrajna felfegyverzéséért.

A javaslatot republikánus részről John Cornyn, Roger Wicker és Chuck Grassley, míg demokrata részről Tim Kaine, Chris Coons és Sheldon Whitehouse szenátorok nyújtották be. A képviselőházban Joe Wilson képviselő vezetésével már készül az ehhez kapcsolódó kísérőjavaslat is.

A kezdeményezés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Ukrajna nyugati szövetségeseinek körében továbbra is komoly viták övezik a befagyasztott orosz vagyon sorsát. Bár több kormány támogatja a vagyon hozamainak felhasználását, a közvetlen elkobzás jogi és pénzügyi aggályok miatt vitatott.

A Trump-adminisztráció korábban amellett érvelt, hogy a befagyasztott orosz vagyon egy jövőbeli, Moszkva és Kijev közötti megállapodásban is szerepet kaphatna, az egyik amerikai támogatású békeelképzelés szerint ugyanis az eszközök egy részét egy közös amerikai–orosz befektetési mechanizmusba irányítanák át.

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