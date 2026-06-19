Megmenekült a béke? – Tűzszünetben állapodott meg Izrael és a Hezbollah

A megállapodásról egy amerikai tisztségviselő számolt be nem sokkal helyi idő szerint délután négy óra előtt. Elmondása szerint a fegyvernyugvást az Egyesült Államok és Katar közvetítésével, valamint Irán közreműködésével sikerült elérni.
Tudomásunk szerint a korábbi tűzpárbajt követően Izrael és a Hezbollah tűzszünetben állapodott meg
– fogalmazott a névtelenséget kérő forrás.
A péntekre Svájcba tervezett amerikai–iráni tárgyalásokat a libanoni harcok fellángolása miatt lemondták,
ami bizonytalanságot teremtett a Hormuzi-szoros nemzetközi hajóforgalom előtti újbóli megnyitásáról szóló egyeztetések ütemezésében.
A Reutersnek két Hezbollah-forrás megerősítette, hogy betartják a tűzszünetet.
Egy magas rangú izraeli katonai vezető szintén a hírügynökségnek azt mondta, fennáll a tűzszünet, és ha a Hezbollah nem támad, nem állnak háborúban, ugyanakkor erőik ottmaradnak Dél-Libanonban.
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