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Megmozdult a távoli szövetséges: hatalmas katonai segítség érkezik Ukrajnába
Globál

Megmozdult a távoli szövetséges: hatalmas katonai segítség érkezik Ukrajnába

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Ausztrália 100 millió ausztrál dollárral, azaz mintegy 70 millió amerikai dollár (21,5 milliárd forint) értékben támogatja a következő 12 hónapban a NATO PURL-kezdeményezését, amely amerikai fegyverek beszerzését finanszírozza Ukrajna számára – jelentette be az ausztrál kormány pénteken a Kyiv Independent cikke alapján.

A hozzájárulást két, egyenként 50 millió ausztrál dolláros részletben teljesítik. Ausztrália 2025 decemberében a nem NATO-tagországok közül az elsők között csatlakozott a programhoz.

David Marles ausztrál védelmi miniszter a bejelentésben hangsúlyozta, hogy az ukrajnai események közvetlen hatással vannak az indo-csendes-óceáni térségre, ezért Ausztráliának továbbra is ki kell tartania Ukrajna mellett.

Az orosz-ukrán háború első évében Ausztrália volt Ukrajna legnagyobb nem NATO-tagnak minősülő katonai támogatója, Bushmaster páncélozott járművei ugyanis komoly elismerést vívtak ki a fronton.

Bár 2025-ben 49 korábbi generációs, amerikai gyártású Abrams harckocsit is átadtak Kijevnek, az ország azóta jelentősen lemaradt a szövetséges koalíció többi tagjától az összesített támogatások terén.

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Amióta a Trump-kormányzat leállította az Ukrajnának szánt nagyszabású amerikai katonai segélyeket, Kijev elsősorban az európai támogatásokra és saját hadiiparára kénytelen támaszkodni a harcok folytatásához.

A PURL-megállapodást az Egyesült Államok és a NATO 2025 júliusában írta alá, létrehozva egy olyan mechanizmust, amelyen keresztül a NATO-tagállamok és partnereik kulcsfontosságú hadianyagokat szerezhetnek be Ukrajna számára. Eddig 25 ország csatlakozott a kezdeményezéshez, köztük két nem NATO-tag állam, Ausztrália és Új-Zéland.

Az ausztrál bejelentésre a NATO védelmi minisztereinek június 18-i brüsszeli találkozóját követően került sor. Ezen az ülésen Németország, Svédország és Hollandia is újabb jelentős felajánlásokat tett a PURL-program keretében, Belgium pedig további hét F–16-os vadászgép átadását vállalta.

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