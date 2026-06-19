Megüzente Európa legerősebb vezetője Putyinnak: itt az idő komolyan tárgyalni az ukrajnai háború végéről

Üzenetünk Oroszország számára egyértelmű: eljött az ideje a komoly tárgyalásoknak, mindez pedig kizárólag Moszkván múlik - jelentette ki Friedrich Merz német kancellár pénteken Brüsszelben, az Európai Tanács ülése után.

Merz szerint a fejlemények Ukrajna számára kedvezően alakulnak, és a háború dinamikája változóban van.

Közölte: a tanácskozásokon azt is áttekintették, miként lehet előrelépni az ukrajnai béke felé vezető úton. Hangsúlyozta, hogy a diplomáciai erőfeszítések során a legfontosabb kérdésekre és prioritásokra kell összpontosítani, és úgy értékelte, hogy jelentős előrelépést sikerült elérni.

Emlékeztetett arra, hogy nemrég Londonban Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt a lehetséges béketárgyalások kulcselemeiről. Hozzátette, hogy az elképzelést Európában széles körű támogatás övezi.

Mint mondta, az Európai Unió és az Egyesült Államok a G7-csúcs keretében közösen ért el előrelépést, amelyet az európai partnerek is támogatnak.

Beszámolt arról is, hogy

a vezetők áttekintették a lehetséges béketárgyalások formátumát.

Véleménye szerint a folyamatban Ukrajnának, Oroszországnak, Európának és az Egyesült Államoknak egyaránt szerepet kell kapnia, ugyanakkor még korai lenne arról dönteni, hogy ki képviselje Európát a tárgyalásokon.

A német kancellár a bővítési folyamatot illetően kedvező fejleményekről számolt be. Felidézte, hogy a múlt héten megnyitották az első tárgyalási klasztert Ukrajna és Moldova számára, és újabb fejezetek megnyitását is kezdeményezték. Jelezte, hogy az Európai Tanács októberi ülésén részletesebben is foglalkoznak a kérdéssel.

A Nyugat-Balkánnal kapcsolatban Merz úgy fogalmazott: már nem az a kérdés, hogy fel kell-e gyorsítani a csatlakozási folyamatokat, hanem az, miként lehet őket felgyorsítani.

A következő uniós költségvetésre vonatkozó javaslatról szólva, amely 2000 milliárd eurót irányozna elő, Merz kijelentette:

ez Németország szempontjából megfizethetetlen és kiegyensúlyozatlan.

A német kormányfő hangsúlyozta, hogy Berlin számára kiemelt fontosságú a pénzügyi keret mielőbbi elfogadása, és azt szeretnék, ha a tárgyalásokat még 2026-ban sikerülne lezárni, hogy megfelelő tervezési biztonságot teremtsenek a következő költségvetési ciklusra.

Donald Trump amerikai, Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a világ iparilag legfejlettebb hét államát tömörítő csoport, a G7 csúcstalálkozóján a franciaországi Evian-les-Bains-ben 2026. június 16-án. Fotó: MTI/EPA/AP pool/Thibault Camus

Emmanuel Macron francia elnök sajtótájékoztatóján elmondta:

az új amerikai kormány hivatalba lépése óta először közeledtek ismét az amerikai és az európai álláspontok Ukrajna kérdésében.

Macron hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban is erősebb közös álláspont alakult ki, és 2024 decembere óta először mind a 27 tagállam közös záródokumentumot fogadott el Ukrajnáról, amit az Európai Tanács egyik fontos eredményének nevezett.

Közölte: az uniós támogatás együtt jár az Oroszországgal szembeni szankciók további szigorításával. Ennek részeként az Európai Unió fokozza a nyomást az úgynevezett árnyékflottára, amely továbbra is az orosz olajexport egyik fő eszköze, valamint az orosz bankrendszerre és azokra az alternatív pénzügyi mechanizmusokra, köztük kriptovalutákra, amelyeket a szankciók megkerülésére használnak.

A francia elnök jelezte, hogy a G7-ben született megállapodással összhangban az Európai Unió gyorsan el szeretné fogadni a 21. szankciós csomagot, amely az orosz olaj- és gázipart is érinti.

Kiemelte, hogy az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciák nyújtására Ukrajnának, különösen a "tettre készek koalícióján" keresztül. Ezzel összefüggésben bejelentette, hogy Franciaország július 13-ra Párizsba hívta a kezdeményezésben részt vevő valamennyi országot, függetlenül attól, hogy tagjai-e az Európai Uniónak.

Macron arra is kitért, hogy

nem támogatja a menedékkérők számára harmadik országokban létrehozandó visszaküldési központok rendszerét,

és ellenzi, hogy ezek finanszírozására uniós forrásokat használjanak fel. Mint mondta, kétségei vannak az ilyen központok gyakorlati és elvi megalapozottságát illetően, és eddig nem látott egyetlen olyan példát sem, amely bizonyította volna a rendszer működőképességét.

Macron szerint ezek a megoldások azt jelentenék, hogy azokat az embereket, akiket nem sikerül visszaküldeni származási országukba, egy harmadik államba telepítenék át, amely ezt esetleg pénzügyi ellenszolgáltatás fejében vállalná. A francia elnök felvetette az ilyen megoldásokkal kapcsolatos emberi jogi és politikai kérdéseket, és úgy fogalmazott: nem biztos abban, hogy ez összhangban áll azokkal az alapelvekkel, amelyekre Európa épült.

Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy Franciaország nem akar ilyen központokat létrehozni, és bár tiszteletben tartja azok álláspontját, akik ezt az utat választanák, gyakorlati és elvi okokból egyaránt ellenzi a kezdeményezést.

A francia államfő úgy vélte, hogy a kérdés elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, és nem része a közös európai politikának.

Címlapkép forrása: MTI