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Méretes pofont kapott a brexit fenegyereke: csúnyán kikapott Nigel Farage, megállítható a populisták előretörése?
Globál

Méretes pofont kapott a brexit fenegyereke: csúnyán kikapott Nigel Farage, megállítható a populisták előretörése?

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Tegnap időközi választást tartottak egy észak-angliai választókerületben, amelyen a Keir Starmer miniszterelnöki székére pályázó Andy Burnham személyes diadalt aratott, és felülírta a kormányzó Munkáspárt drámai népszerűtlenségét. A Reform UK egyszersmind csúfos kudarcot könyvelhetett el, Nigel Farage pártjának előretörésén jelentős csorba esett - írja a BBC hasábjain John Curtice, a brit közszolgálati médium elismert választási guruja.

Andy Burnham leköszönő manchesteri polgármester 55 százalékos választókerületi győzelme figyelemre méltó teljesítmény,

különösen a Munkáspárt jelenlegi népszerűtlenségének fényében.

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A Labour országosan mindössze 19 százalékon áll a közvélemény-kutatásokban, a korábbi időközi választásokon pedig rendre súlyos veszteségeket szenvedett. Runcornban 14, a Gorton és Denton nevű választókerületben pedig 25 százalékpontot esett vissza a támogatottsága a közelmúltban rendezett időköziken.

Makerfieldben ráadásul a májusban tartott önkormányzati választásokon a Reform UK még magabiztosan vezetett, és 20 százalékpontot vert a Munkáspártra.

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Burnham ennek ellenére nemcsak megtartotta a Munkáspárt 2024-es szavazatarányát, hanem 10 százalékponttal meg is fejelte azt.

A Munkáspárt elég súlyosan veszített volna, ha Burnhamen kívül bárki más lett volna a zászlóvivőjük

- hangsúlyozza az elemző. Burnham sikerének két fő pillére volt, véli Sir John Curtice.

  • Egyrészt a Munkáspárt 2024-es voksolóinak mintegy négyötödét sikerült újra megszólítania, miközben országosan a párt két évvel ezelőtti szavazóinak alig több mint fele adná le ismét a Labourre a voksát.
  • Másrészt a konzervatívok, a Liberális Demokraták és a Zöldek kerületben élő szavazói látványosan átpártoltak Burnhamhez, így e három formáció összesen mindössze 3 százalékot préselt ki magából, ami 19 százalékpontos visszaesést jelent 2024-hez képest. A Liberális Demokraták 0,4 százalékos eredménye történelmi mélypontot jelentett, a konzervatívok 2,2 százaléka pedig alig haladta meg a négy hónappal ezelőtti rekordalacsony szintet.

Vannak, akik taktikusan szavaztak a Reform távoltartása végett, egyesek a miniszterelnök bukását remélték, míg másokat egyszerűen Burnham személyes stílusa és Nagy-Manchester polgármestereként töltött múltja győzött meg

- fogalmaz a brit politikatudós.

A vereség különösen fájdalmas Nigel Farage-nak, hisz Makerfield ideális terep lett volna a Reform UK térhódításának folytatására.

A választókerület szavazóinak mintegy kétharmada a brexit mellett voksolt a 2016-os népszavazáson, ugyanakkor a jobboldali populista párt támogatottsága mindössze 3 százalékponttal nőtt 2024-hez képest. Ez messze elmarad a korábbi időközi választásokon és az országos felmérésekben mért emelkedéstől.

Ráadásul egy új radikális jobboldali kihívó is megjelent a színen. Az egykor reformpárti képviselő, Rupert Lowe által alapított Restore Britain (Állítsuk helyre Nagy-Britanniát) ugyanis 7 százalékot szerzett, amivel a Munkáspárton és a Reform UK-n kívül az egyetlen olyan párt lett, amely megőrizte a jelöltállítási kaucióját. John Curtice szerint

a bevándorlás kérdésében a Reform UK-nál is radikálisabb álláspontot képviselő tömörülés, amely országosan 3 százalékon áll, komoly versenytárssá válhat a Brexit-párti, társadalmilag konzervatív szavazókért folyó küzdelemben.

Míg Makerfieldben összeomlott a Konzervatív Párt szavazóbázisa, Skócia Aberdeen South nevű választókerületében ennek éppen az ellenkezője történt. Az egykor az olajból meggazdagodó, mára azonban nehéz helyzetbe került városban a toryk az energiapolitikáról szóló népszavazássá alakították a voksolást, és végül 25 százalékpontos növekedést értek el. Ez rekordnak számít a toryk második világháború utáni időközi választási szereplései között,

egyben 1967 óta az első alkalom, hogy a konzervatívok időközi választást nyertek Skóciában.

Ezzel párhuzamosan a Munkáspárt ugyanakkor súlyos veszteségeket szenvedett a skót időközi választásokon.

Az eredmények bizonyára komoly hullámokat vetnek Westminsterben, húzza alá a BBC választási szakértője.

Sir Keir Starmer miniszterelnöki pozíciójának megkérdőjelezése immár elkerülhetetlennek tűnik,

de akár a kormány energiapolitikája is politikai kötélhúzás tárgyává válhat az aberdeeni eredmények fényében - zárja elemzését Sir John Curtice.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Adam Vaughan

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