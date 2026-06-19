Orosz dróntámadás érte Harkivot
Június 19-re virradóra heves orosz támadás érte Ukrajna egyik legnagyobb városát, Harkivot. Az orosz határtól néhány tucat kilométerre fekvő városban lakóépületekbe csapódtak be ellenséges fegyverek, a jelentések szerint 6 ember sérüléséről tudnak.
Történelmi támadást zúdított Ukrajna az oroszokra: még soha nem volt ekkora drónzápor
Ukrajna június 18-án megdöntötte az egyetlen nap alatt bevetett drónok számának háborús rekordját, amivel nemcsak a saját korábbi csúcsát szárnyalta túl, hanem az eddigi legnagyobb orosz napi támadást is felülmúlta - írta meg a RBK.
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
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