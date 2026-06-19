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Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Globál

Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken

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Heves támadásokat helyezett kilátásba Moszkva ellen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, amennyiben Oroszország folytatja a háborút. A nap folyamán beszámolt arról is, hogy Ukrajna és Németország megállapodást írt alá a ballisztikus rakéták elleni védelmi képességekről és felszólította nyugati szövetségeseit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és télig érjenek el eredményeket. Oroszország a jövőben rendszeres, tömeges csapásokat mér az ukrán fegyveres erők harcképességét befolyásoló célpontokra – jelentette be Szergej Lavrov külügyminiszter, miután a háború kitörése óta a legnagyobb szabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát és annak környékét. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Orosz dróntámadás érte Harkivot

Június 19-re virradóra heves orosz támadás érte Ukrajna egyik legnagyobb városát, Harkivot. Az orosz határtól néhány tucat kilométerre fekvő városban lakóépületekbe csapódtak be ellenséges fegyverek, a jelentések szerint 6 ember sérüléséről tudnak.

(Kyiv Independent)

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Történelmi támadást zúdított Ukrajna az oroszokra: még soha nem volt ekkora drónzápor

Ukrajna június 18-án megdöntötte az egyetlen nap alatt bevetett drónok számának háborús rekordját, amivel nemcsak a saját korábbi csúcsát szárnyalta túl, hanem az eddigi legnagyobb orosz napi támadást is felülmúlta - írta meg a RBK.

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Történelmi támadást zúdított Ukrajna az oroszokra: még soha nem volt ekkora drónzápor
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Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

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