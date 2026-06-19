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Nagy bejelentést tett Irán a béketárgyalások jövőjéről
Globál

Nagy bejelentést tett Irán a béketárgyalások jövőjéről

Portfolio
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Ismét megindultak az egyeztetések Irán és az Egyesült Államok közt a konfliktus rendezéséről – írja a Reuters Teherán bejelentése alapján.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmail Baghei bejelentette: megkezdődtek az egyeztetések a svájci béketárgyalások újraszervezéséről,

Irán arra számít, hogy a következő napokban folytatódnak a tárgyalások.

Baghei arra is kitért, hogy Irán alapvetően „nem tartja többé sürgősnek” a tárgyalások folytatását, mivel az Amerika és Irán közti szándéknyilatkozatot már aláírta mindkét oldal.

Arról is beszélt, hogy a végső megállapodás attól függ majd, mennyire sikerül betartani a szándéknyilatkozatban foglaltakat.

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Az előrelépés hátterében vélhetően az áll, hogy Izrael és a Hezbollah tűzszünetet kötött ma délután.

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Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

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