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Nagyot fordult a világ Trumppal: korábban szentül hitte Ukrajna vereségét, de aztán valami megváltozott
Globál

Nagyot fordult a világ Trumppal: korábban szentül hitte Ukrajna vereségét, de aztán valami megváltozott

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Emmanuel Macron francia elnök szerint éles változás állt be Donald Trump gondolkodásában az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban – mondta egy interjú során a France24-nek.

A francia politikus kifejtette, hogy az amerikai elnök a hatalomra kerülését követően meg volt győződve arról, hogy Ukrajna el fogja veszíteni az oroszokkal vívott háborút. Macron szerint ugyanakkor Trump lassan meggyőződött arról, hogy ezek az információk hamisak, ezért lassanként megváltozott az álláspontja. Kifejezetten a beiktatását követő időben gondolta úgy, hogy minél gyorsabban békét kellene kötni, mert ezzel az ukránoknak lehet kedvezni. Macron kifejezetten azt az esetet említette, amikor az Ovális Irodában ordítozásig fajuló vita kerekedett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az amerikai politikai elit között,

később arra próbálták rávenni Kijevet, hogy területeket adjanak át az oroszoknak.

A francia elnök szerint a helyzet augusztusban változott meg, amikor egy európai küldöttség utazott Washingtonba. Akkor Trump is belátta, hogy a korábbi elképzelései nem fedik a valóságot, Ukrajnával kapcsolatban téves információkat kapott.

Azóta hatalmas utat tettünk meg. És ez az út mindenekelőtt az ukránok győzelme, a képességeik és a meggyőzőképességük. Trump elnök látta, hogy minden, amit mondtak neki – hogy (az ukránok) össze fognak omlani, hogy nem élik túl a telet –, hamisnak bizonyult

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– jelentette ki.

A héten tartott franciaországi G7 találkozón az amerikai elnök több alkalommal is foglalkozott Ukrajna kérdésével, és engedékenynek mutatkozott. A sajtóértesülések szerint belemehet abba, hogy az amerikai fegyvereket licensz alapján a kelet-európai országban gyártsák a jövőben.

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Címlapkép forrása: Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images

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