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Nyugtatja magát a Kreml: lehet Trump hirtelen az ukránok pártját fogja, de nem fog sokáig tartani
Globál

Nyugtatja magát a Kreml: lehet Trump hirtelen az ukránok pártját fogja, de nem fog sokáig tartani

MTI
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Portfolio
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Ismét megváltoztathatja az Egyesült Államok az ukrajnai válság rendezéséhez való hozzáállását - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken Moszkvában.

Az a benyomásunk, hogy ismét változás történhet [az amerikai hozzáállásában], ahogyan az az anchorage-i találkozó után is történt, ahol egyetértésre jutottak

- mondta.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is elkötelezett az Egyesült Államok által a tavaly augusztusi amerikai-orosz alaszkai csúcstalálkozón javasolt megoldási elképzelések mellett.

Elmondta, hogy Moszkvát meglepte Marco Rubio amerikai külügyminiszternek nemrégiben a kongresszusi meghallgatáson tett kijelentése,

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miszerint az Egyesült Államok nem lehet közvetítő az ukrán ügyekben, mert teljes mértékben Ukrajnát támogatja.

Hozzátette, hogy folytatja a kapcsolattartást Rubióval.

Méltányolta a jelenlegi amerikai kormányzat álláspontját, amely soha

nem tagadta a párbeszéd szükségességét.

Lavrov emlékeztetett rá, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrégiben telefonon beszélt egymással, és megismételte, hogy az ukrajnai válság megoldásával is foglalkozó két amerikai tárgyaló, Steve Witkoff és Jared Kushner hamarosan ismét Moszkvába érkezik. Hozzátette, hogy a látogatás időpontjáról egyelőre nincs megállapodás.

Úgy vélekedett, hogy Witkoffnak és Kushnernek észre kell vennie az ukrán fél által elkövetett "felháborító terrortámadásokat", és hogy hasznos lenne számukra újra megismerkedni "a kijevi rezsim terrorista természetére" rávilágító tényekkel.

Lavrov szerint az EU szankcióinak egy évre történő meghosszabbításával jelét adta annak, hogy Oroszország kapitulációját akarja elérni. "Nagyon furcsa taktikának" nevezte, hogy az EU emellett kijelenti, hogy részt kíván venni a rendezési tárgyalásokon.

Ezt bárminek nevezhetjük, csak normális politikának és normális diplomáciának nem

- fogalmazott.

Az Egyesült Államok és Irán közötti aláírt egyetértési memorandummal kapcsolatban kifejezte reményét, hogy ez megakadályozza majd az erőszak újbóli kirobbanását a Közel-Keleten, és hogy Teherán és Washington tárgyalásai sikerrel zárulnak, jelenleg azonban, mint mindta, úgy tűnik, "eltérések" merültek fel.

Lehet, hogy valaki nem igazán érdekelt abban, hogy ezek a tárgyalások megkezdődjenek. Mi sikert kívánunk ezekhez a tárgyalásokhoz, bármikor is legyen az időpontjuk"

- nyilatkozott.

"Mind az amerikai kollégák, mind az irániak tudják, hogy mi mindig rendelkezésükre állunk, ha szükségük van a segítségünkre az dúsított uránkészletek kezeléséről szóló megállapodásokkal kapcsolatban" - tette hozzá az orosz külügyminiszter.

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