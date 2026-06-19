Óriási a készülődés: négyszeresére nőhet az orosz katonák száma az új északi NATO-tagállam határánál

Az orosz fegyveres erők új laktanyákat, raktárakat, járműparkokat, lőszerraktárakat és logisztikai központokat hoztak létre, miközben több, a szovjet korszak óta elhagyatott bázist is ismét használatba vettek. Katonai szakértők becslései szerint a korábbi, mintegy 20 ezer fős létszámmal szemben
a kibővített infrastruktúra immár akár 80 ezer katona befogadására is alkalmas.
Egyes elemzések szerint az ukrajnai háború lezárultát követően Oroszország a Leningrádi Katonai Körzet tervezett átszervezésével összefüggésben még ennél is nagyobb létszámú, harcedzett állományt vezényelhet a térségbe.
A beruházások egyik legjelentősebb eleme a karéliai Petrozavodszk helyőrségének rekonstrukciója és modernizációja, amely az újonnan létrehozott 44. hadtest parancsnokságának ad majd otthont. A munkálatok során új legénységi szállásokat, karbantartó csarnokokat, raktárakat és kiszolgáló létesítményeket építenek. A Petrozavodszk melletti Novaja Vilga településen egy teljesen új komplexum létesül, amely a Szovjetunió felbomlása óta az első, alapjaitól újonnan felhúzott orosz katonai bázis. Ezzel párhuzamosan Kirillovszkojéban szintén új létesítmények épülnek, míg Kandalaksában, Szapernojéban és Lugában a meglévő bázisokat bővítik.
Északabbra, a norvég határ közelében fekvő Pecsenga térségében ugyancsak nagyszabású kapacitásbővítés zajlik, ahol az új laktanyák és raktárak mintegy 17 ezer katona elhelyezését teszik majd lehetővé. A terület stratégiai fontosságát növeli, hogy kulcsszerepet játszik a Kola-félsziget védelmében, amely az Északi Flotta és az orosz tengeri nukleáris elrettentő erők jelentős részének állomáshelye.
Finnország NATO-csatlakozása a szövetség 1989 óta végrehajtott legfontosabb bővítésének tekinthető, hiszen az ország 1340 kilométeres határszakasza megduplázta a NATO és Oroszország közötti szárazföldi határ hosszát.
Ez a határvonal nagyrészt lakatlan tajgán és ritkán lakott területeken húzódik keresztül, s mivel nincsenek természetes akadályok – például hegyvonulatok vagy nagyobb folyók –, a védelem megszervezése mindkét fél számára komoly kihívást jelent. Helsinki már a csatlakozást megelőzően megrendelt 64 darab F-35A típusú, ötödik generációs, alacsony észlelhetőségű vadászgépet, amelyek jelentős nyomás alá helyezhetik az orosz légvédelmi rendszereket. Emellett az ország egyre gyakrabban ad otthont szövetséges erőknek, köztük az amerikai légierő és tengerészgyalogság, valamint a norvég és az olasz légierő F-35-ös egységeinek. Szakértők szerint a finn határ közelében állomásozó orosz vadászrepülő-ezredek prioritást élveznek majd a Szu-57-es ötödik generációs vadászgépek hadrendbe állításakor, hogy így ellensúlyozzák a térségben megjelenő F-35-ösök túlsúlyát.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
Nagy meglepetések készülnek az IT-infrastruktúra piacán – A Kermann szerint lejárt a kapuőrök ideje
A rekordbevételt elérő Kermann IT nagy reményeket fűz a kormányváltással átalakuló piachoz.
UniCredit-vezér: a németek sokkal jobb banki szolgáltatásokat akarnak
Ők megoldanák a kérdést.
Sorra dőlnek be a lakossági hitelek Kínában, már a fogyasztást veszélyezteti a válság
Akár a lakosság 11%-a is fizetési késedelembe eshetett az év végére.
Jövő héten már dönthet is a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről
A védett ár alá esik az üzemanyagár.
Rossz hír az aranybefektetőknek, 500 dollárral vágta vissza a célárát a Goldman
Már nem vár kamatcsökkentést.
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Módosítja a kormány a likviditási célú Széchenyi Kártya Program kamatozását
A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ szerződések esetében már nem lesz érvényes
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.