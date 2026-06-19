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Óriási a készülődés: négyszeresére nőhet az orosz katonák száma az új északi NATO-tagállam határánál
Globál

Óriási a készülődés: négyszeresére nőhet az orosz katonák száma az új északi NATO-tagállam határánál

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Oroszország jelentős mértékben fejlesztette katonai infrastruktúráját a finn határ mentén, reagálva Finnország 2023. áprilisi NATO-csatlakozására - jelentette a Military Watch Magazine.

Az orosz fegyveres erők új laktanyákat, raktárakat, járműparkokat, lőszerraktárakat és logisztikai központokat hoztak létre, miközben több, a szovjet korszak óta elhagyatott bázist is ismét használatba vettek. Katonai szakértők becslései szerint a korábbi, mintegy 20 ezer fős létszámmal szemben

a kibővített infrastruktúra immár akár 80 ezer katona befogadására is alkalmas.

Egyes elemzések szerint az ukrajnai háború lezárultát követően Oroszország a Leningrádi Katonai Körzet tervezett átszervezésével összefüggésben még ennél is nagyobb létszámú, harcedzett állományt vezényelhet a térségbe.

A beruházások egyik legjelentősebb eleme a karéliai Petrozavodszk helyőrségének rekonstrukciója és modernizációja, amely az újonnan létrehozott 44. hadtest parancsnokságának ad majd otthont. A munkálatok során új legénységi szállásokat, karbantartó csarnokokat, raktárakat és kiszolgáló létesítményeket építenek. A Petrozavodszk melletti Novaja Vilga településen egy teljesen új komplexum létesül, amely a Szovjetunió felbomlása óta az első, alapjaitól újonnan felhúzott orosz katonai bázis. Ezzel párhuzamosan Kirillovszkojéban szintén új létesítmények épülnek, míg Kandalaksában, Szapernojéban és Lugában a meglévő bázisokat bővítik.

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Északabbra, a norvég határ közelében fekvő Pecsenga térségében ugyancsak nagyszabású kapacitásbővítés zajlik, ahol az új laktanyák és raktárak mintegy 17 ezer katona elhelyezését teszik majd lehetővé. A terület stratégiai fontosságát növeli, hogy kulcsszerepet játszik a Kola-félsziget védelmében, amely az Északi Flotta és az orosz tengeri nukleáris elrettentő erők jelentős részének állomáshelye.

Finnország NATO-csatlakozása a szövetség 1989 óta végrehajtott legfontosabb bővítésének tekinthető, hiszen az ország 1340 kilométeres határszakasza megduplázta a NATO és Oroszország közötti szárazföldi határ hosszát.

Ez a határvonal nagyrészt lakatlan tajgán és ritkán lakott területeken húzódik keresztül, s mivel nincsenek természetes akadályok – például hegyvonulatok vagy nagyobb folyók –, a védelem megszervezése mindkét fél számára komoly kihívást jelent. Helsinki már a csatlakozást megelőzően megrendelt 64 darab F-35A típusú, ötödik generációs, alacsony észlelhetőségű vadászgépet, amelyek jelentős nyomás alá helyezhetik az orosz légvédelmi rendszereket. Emellett az ország egyre gyakrabban ad otthont szövetséges erőknek, köztük az amerikai légierő és tengerészgyalogság, valamint a norvég és az olasz légierő F-35-ös egységeinek. Szakértők szerint a finn határ közelében állomásozó orosz vadászrepülő-ezredek prioritást élveznek majd a Szu-57-es ötödik generációs vadászgépek hadrendbe állításakor, hogy így ellensúlyozzák a térségben megjelenő F-35-ösök túlsúlyát.

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Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

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