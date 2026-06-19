CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Rendkívüli üzenetet küldött az Egyesült Államok: ezen a lépésen múlik most a háború leállítása
Globál

Rendkívüli üzenetet küldött az Egyesült Államok: ezen a lépésen múlik most a háború leállítása

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok megüzente Iránnak: Izrael le fogja állítani katonai akcióit Libanonban, viszont ideje lenne, hogy a Hezbollah is leálljon végre – tudta meg a CNN bennfentes forrásokból.

Ma elhalasztották az Irán és Amerika közti béketárgyalásokat, mert Irán a libanoni harcok leállítását követeli. Izrael Libanon déli részét tartja megszállva, csak ma reggel négy katonájuk halt meg és öten megsérültek.

A CNN úgy tudja:

az USA megüzente Iránnak, hogy Izrael „hajlandó annyiban hagyni” a háborút, ha a Hezbollah is leáll.

A Hezbollah sértette meg a tűzszünetet. Izrael hajlandó annyiban hagyni a dolgot, ezt megüzentük Iránnak, de most a Hezbollahon múlik, hogy leállnak-e”

Még több Globál

A fél országra kiterjesztették a hőségriasztást, 40 fok lesz, sok helyen az érettségi is elmarad Franciaországban

Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Veszélyben a kulcsfontosságú félsziget ellátása: drámai lépésre szánta el magát az orosz hadsereg

– mondta a lap forrása.

A lapnak egy izraeli forrás is megerősítette: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök egyelőre nem tervez újabb megtorlást a Hezbollahhal szemben.

Irán fő problémája egyébként nemcsak annyi, hogy Izrael és a Hezbollah harcolnak Dél-Libanonban, hanem az is, hogy az izraeli hadsereg nem hajlandó kivonulni az ország területéről.

Kapcsolódó cikkünk

Irán borította az asztalt: nem tárgyalnak Amerikával, amíg ez az egy feltétel nem teljesül

Újabb bizonytalanság az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, vegyes mozgások a tőzsdéken

Súlyos csapás érte az izraeli hadsereget - Ben Gvir szerint most egész Libanonnak égnie kell

Itt az újabb fordulat Amerika és Irán megállapodásában: a tárgyalások kulcsfigurája mégsem utazik a találkozóra

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility