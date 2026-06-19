Rendkívüli üzenetet küldött az Egyesült Államok: ezen a lépésen múlik most a háború leállítása

Ma elhalasztották az Irán és Amerika közti béketárgyalásokat, mert Irán a libanoni harcok leállítását követeli. Izrael Libanon déli részét tartja megszállva, csak ma reggel négy katonájuk halt meg és öten megsérültek.

A CNN úgy tudja:

az USA megüzente Iránnak, hogy Izrael „hajlandó annyiban hagyni” a háborút, ha a Hezbollah is leáll.

A Hezbollah sértette meg a tűzszünetet. Izrael hajlandó annyiban hagyni a dolgot, ezt megüzentük Iránnak, de most a Hezbollahon múlik, hogy leállnak-e”

– mondta a lap forrása.

A lapnak egy izraeli forrás is megerősítette: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök egyelőre nem tervez újabb megtorlást a Hezbollahhal szemben.

Irán fő problémája egyébként nemcsak annyi, hogy Izrael és a Hezbollah harcolnak Dél-Libanonban, hanem az is, hogy az izraeli hadsereg nem hajlandó kivonulni az ország területéről.

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