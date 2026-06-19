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Riasztó videó bukkant elő: ez mutatja meg igazán az orosz légvédelem tehetetlenségét
Globál

Riasztó videó bukkant elő: ez mutatja meg igazán az orosz légvédelem tehetetlenségét

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Ukrajna történelmi támadást indított Oroszország ellen, különösen a főváros elleni akció okozott komoly figyelmet. A légvédelem több alkalommal tehetetlennek bizonyult.

Előkerült egy videó a június 18-i ukrán dróntámadásról a moszkvai olajfinomító ellen, több eszköz is becsapódott a létesítménybe. A korábbi híradások szerint a főváros körül alaposan megerősítették a légvédelmet, a drónok elleni védelem gerincét a Pancír eszközök adják, de az elektronikus jelzavarás is kiemelt szerepet kap az elhárításban. Korábban több felvétel érkezett arról, hogy az érkező támadást nem tudják elhárítani, mivel a kilőtt rakéták nem találják el a fegyvert.

Az újabb felvételen azonban az látszik, hogy az orosz katonák más módon is megpróbálták védeni a létesítményt: vállról indítható rakétavetőkkel, vagyis MANPADS-okkal.

A felvételeken jól kivehető a teljes káosz az orosz főváros utcáin: a katonák mit sem törődnek a civilekkel, egyszerűen az autópálya széléről használják a fegyvert. A forgalom közben nem áll le, az autósok testközelből nézhetik végig a rakétaindításokat. Az nem derül ki a videóból, hogy a katonák MANPADS-os közbelépése hatékony volt-e, de a háttérben emelkedő füstoszlopokból látható, hogy eddigre már alaposan megsorozták az olajfinomítót.

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