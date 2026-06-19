Sok ezer orosz katona gyűlt össze a frontvonal egy pontján: elsöprő invázióra készülnek, eddig nem sok eredménnyel

Az ISW értékelése alapján az orosz csapatok a szlovjanszki fronton legutóbb mindössze minimális területnyereséget tudtak felmutatni. Június 17-én közzétett, helymeghatározással hitelesített felvételeken látható, amint ukrán egységek két orosz járművet vesznek tűz alá a Sziverszk és Limán közötti autóúton egy június 16-i gépesített támadás során. Ezzel párhuzamosan az orosz Nyugati Hadseregcsoporthoz köthető egyik forrás ukrán ellentámadásról számolt be a Limántól északra található Drobiseve térségében.
Az orosz védelmi minisztérium továbbra is megalapozatlan állításokat tesz közzé a szlovjanszki és kosztyantinyivkai frontszakaszokon elért állítólagos eredményekről. Propagandájuk hitelesítésére
az oroszok már mesterséges intelligenciával generált harctéri videókat is bevetnek.
A Kosztyantinyivka–Druzskivka hadműveleti körzetben folyamatosak az orosz beszivárgási kísérletek; az egyik ilyen akció során az orosz katonáknak sikerült zászlókat kitűzniük Kosztyantinyivka központi részén. Az egyik ukrán dandár szóvivője június 17-én arról számolt be, hogy az orosz haderő jelentős csapatokat csoportosít át a város közelébe, és számos kisebb rohamcsoporttal igyekszik előrenyomulni.
A 19. hadtest parancsnoka június 18-án közölte, hogy az orosz katonák – sokszor egészen kis létszámú csoportokban – már Kosztyantinyivka több pontjára is bejutottak, ám a települést továbbra sem ellenőrzik, és jelenleg a szárnyakon próbálják megkerülni a védelmet. A hadtest egyik tisztje június 17-én pontosította a helyzetet, kifejtve, hogy közvetlenül a város területén nagyjából 123–125 orosz katona tartózkodik. Bár a fő támadási irányok nyugatról, keletről és északkeletről húzódnak, az orosz erők zöme még a város peremén és a megközelítési útvonalakon állomásozik, ahol az ukrán védők súlyos veszteségeket okoznak nekik.
A Kosztyantinyivka–Druzskivka hadműveleti körzetben
összevont teljes orosz erőcsoport létszámát – az elsővonalbeli és a hátországi egységekkel együtt – mintegy 11 ezer főre becsülik a szakértők.
Az ISW elemzői szerint a szlovjanszki fronton elszenvedett kudarcok után az orosz hadvezetés Kosztyantinyivkát jelölte ki a donyecki offenzíva fő célpontjául. Bár Moszkva igyekszik az itteni taktikai sikereket a teljes donyecki ukrán védelmi vonal összeomlásának előszeleként beállítani, az elemzők szerint minden egyes településért elhúzódó, felőrlő harcokra kell számítani.
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