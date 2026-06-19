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Súlyos csapás érte az izraeli hadsereget - Ben Gvir szerint most egész Libanonnak égnie kell
Globál

Súlyos csapás érte az izraeli hadsereget - Ben Gvir szerint most egész Libanonnak égnie kell

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Négy izraeli katona, köztük egy harckocsizó zászlóalj parancsnoka is elesett az éjjel a libanoni fronton, illetve még öten megsérültek.

A 401-es harckocsizó ezred 52-es számú zászlóaljának parancsnoka, a 32 éves Ben Simhon alezredes Kfar Tebnit térségében vesztette életét, Dél-Libanonban.

A parancsnok egy páncélozott járműben utazott, melynek teljes legénysége, összesen négy fő elesett a rajtaütésben.

Az incidens körülményei egyelőre nem világosak: a Times of Israel csak annyit ír, hogy egy páncéltörő rakéta vagy drón találta el az alezredes harcjárművét.

Ugyanezen falu mellett egy dróncsapásban még öt izraeli különleges felderítő katona megsérült, közülük egy katona állapota súlyos.

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Mélyen tiszteljük az amerikaiakat, de Izraelnek világossá kell tennie az egész világ számára, hogy a fiaink vére és a lakosság biztonsága nem alku tárgya. Egész Libanonnak égnie kell”

– kommentálta az incidenst Itamar Ben Gvir, Izrael nemzetbiztonsági minisztere.

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Címlapkép forrása: Uriel Sinai/Getty Images

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