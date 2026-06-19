Szétbombázza Ukrajna Moszkvát – Elmondta a Kreml, szerintük miért történik most ez

Ukrajna azért támadja Moszkvát, mert a frontvonalon vesztésre állnak – jelentette ki ma délelőtti sajtótájékoztatójában Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

A frontvonalon a helyzet katasztrofális, ez az egész ezzel függ össze”

– mondta a szóvivő. A biztonság kedvéért itt a megszólalásról tudósító MK.ru hozzátette: Peszkov az ukrán hadseregre gondolt.

Peszkov azt is hozzátette, hogy szerinte érdekes ellentmondás, hogy a „kijevi rezsim” Moszkvát bombázza, közben pedig tárgyalásokat akarnak kezdeményezni.

A kijevi rezsim folytatja ezt az utat, de ez az út nem a tárgyalásokhoz vezet”

– mondta.

Peszkov méltatta az orosz légvédelem teljesítményét is, illetve arra utasította az orosz újságírókat, hogy inkább az ukrán városokat érő csapásokról tudósítsanak, mivel szerinte ezek sokkal súlyosabbak.

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