Szibiha: „Putyin történelmi hibát követett el”, de lehet számára egy kiút

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a közösségi médiában fejtette ki a véleményét a tegnapi támadással kapcsolatban, valamint az orosz vezető, Vlagyimir Putyin szerepét is kifejtette. Elmondta, hogy Ukrajna saját fejlesztésű és az országban gyártott, nagy hatótávolságú fegyverekkel mér csapást Oroszország belső térségeire. Tegnap a fővárost, Moszkvát érte nagyszabású támadás, az ország egyik legfontosabb kőolaj-finomítójánál több robbanást is regisztráltak.

Putyin nemcsak rosszul mérte fel a helyzetet, amikor megtámadta Ukrajnát. Történelmi hibát követett el. Minden hónappal, amíg nem hajlandó ezt elfogadni és véget vetni ennek a háborúnak, a dolgok csak rosszabbak lesznek számára és rezsimje számára

– emelte ki.

Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy az orosz elnöknek van még lehetősége arra, hogy lépjen, ám ezt akkor teheti meg, ha leállítja a katonai műveleteket Ukrajnában és tűzszünetet köt. Az is elhangzott, hogy Moszkva azzal próbálkozik, hogy az oroszokat meggyőzze: valójában „a kollektív Nyugat” ellen vívnak háborút, nem csupán Ukrajna ellen. Szibiha szerint az orosz vezetés ezzel próbálja meg leplezni a megaláztatást, ami hosszabb ideje tart, mint az első világháború, miközben a Kreml szerint már évekkel ezelőtt meg kellett volna szűnnie az ellenségnek.

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