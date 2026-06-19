Támadás alatt Moszkva: Ukrajna szokatlan csapássorozat indított, fényes nappal lőtte az orosz fővárost

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester folyamatosan tájékoztatott az elfogott drónok számáról a Telegram-csatornáján.
A mai támadás helyi idő szerint 12 óra 10 perc és 14 óra 12 perc között, vagyis nagyjából két óra alatt zajlott le.
Bár a közösségi médiában terjedő felvételeken jól láthatók a Moszkva felett szálló drónok, földi becsapódásokról ezúttal nem érkezett jelentés.
️ BREAKING: Moscow is under another drone attack. pic.twitter.com/bDwDahTOwZ https://t.co/bDwDahTOwZ— UNITED24 Media (@United24media) June 19, 2026
A polgármester tájékoztatása szerint a tegnapi, lényegesen nagyobb horderejű csapás során
194 ukrán drónt lőttek le a főváros és annak környéke felett.
Ez volt a legjelentősebb dróntámadás Moszkva ellen az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta. Az orosz hatóságok közölték, hogy a Moszkvai régióban legalább tizenheten megsérültek, köztük két gyermek.
A június 18-i támadás során találat ért egy moszkvai olajfinomítót is, amelynek következtében sűrű, fekete füst borította el a város egy részét. Az ukrán vezérkar megerősítette a létesítmény elleni csapást, és közölte, hogy legalább öt tűzgócot azonosítottak a területen. Az előzetes adatok alapján egy kombinált kőolaj-feldolgozó üzemegység, másodlagos finomítóegységek, valamint egy tartálypark is lángra kapott. A Reuters hírügynökség iparági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Euro+ nevű kombinált finomítóegység is megrongálódott.
A támadás súlyos fennakadásokat okozott a légi közlekedésben is. Az állami tulajdonú Aeroflot és leányvállalata, a Rosszija több mint 170 járatot törölt, 110 járat esetében pedig késést jelentett be.
Volodimir Zelenszkij a tegnapi támadást "teljesen indokolt" válaszlépésnek nevezte, és figyelmeztette a Kremlt, hogy
amíg Ukrajna ég, mindaddig a ti Moszvátok is égni fog.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Veszélyes szabotázsakciók az európai fővárosban: orosz megrendelésre vehették célba a kormányfőt – Börtönt kaptak az elkövetők
Két fiatalt ítéltek börtönbüntetésre.
Egymás után indulnak el a gigantikus szupertankerek a Hormuzi-szorosban
A teljes forgalom 25 hajó lehetett ma.
Fordulat: belement Zelenszkij a békeközvetítésbe – Olyan ország kaphat szerepet, amire nem sokan számítottak
Nem európai és nem is közel-keleti államról van szó.
Több ezer embert tett dollármilliomossá Elon Musk
A SpaceX tőzsdére lépésével.
Itt a javaslat: befagyasztaná a polgármesteri fizetéseket a Tisza Párt
A költségtérítési jogosultságot is megszüntetné egy kormánypárti javaslat.
Nagy felvásárlásra készül a Richter amerikai partnere
10 milliárd dollárt meghaladó tranzakció jöhet.
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Megmozdult a távoli szövetséges: hatalmas katonai segítség érkezik Ukrajnába
Hiába vannak több ezer kilométerre, rájuk is hatással van a háború.
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.