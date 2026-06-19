Támadás alatt Moszkva: Ukrajna szokatlan csapássorozat indított, fényes nappal lőtte az orosz fővárost

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester folyamatosan tájékoztatott az elfogott drónok számáról a Telegram-csatornáján.

A mai támadás helyi idő szerint 12 óra 10 perc és 14 óra 12 perc között, vagyis nagyjából két óra alatt zajlott le.

Bár a közösségi médiában terjedő felvételeken jól láthatók a Moszkva felett szálló drónok, földi becsapódásokról ezúttal nem érkezett jelentés.

A polgármester tájékoztatása szerint a tegnapi, lényegesen nagyobb horderejű csapás során

194 ukrán drónt lőttek le a főváros és annak környéke felett.

Ez volt a legjelentősebb dróntámadás Moszkva ellen az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta. Az orosz hatóságok közölték, hogy a Moszkvai régióban legalább tizenheten megsérültek, köztük két gyermek.

A június 18-i támadás során találat ért egy moszkvai olajfinomítót is, amelynek következtében sűrű, fekete füst borította el a város egy részét. Az ukrán vezérkar megerősítette a létesítmény elleni csapást, és közölte, hogy legalább öt tűzgócot azonosítottak a területen. Az előzetes adatok alapján egy kombinált kőolaj-feldolgozó üzemegység, másodlagos finomítóegységek, valamint egy tartálypark is lángra kapott. A Reuters hírügynökség iparági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Euro+ nevű kombinált finomítóegység is megrongálódott.

A támadás súlyos fennakadásokat okozott a légi közlekedésben is. Az állami tulajdonú Aeroflot és leányvállalata, a Rosszija több mint 170 járatot törölt, 110 járat esetében pedig késést jelentett be.

Volodimir Zelenszkij a tegnapi támadást "teljesen indokolt" válaszlépésnek nevezte, és figyelmeztette a Kremlt, hogy

amíg Ukrajna ég, mindaddig a ti Moszvátok is égni fog.

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