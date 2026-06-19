CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Támadás alatt Moszkva: Ukrajna szokatlan csapássorozat indított, fényes nappal lőtte az orosz fővárost
Globál

Támadás alatt Moszkva: Ukrajna szokatlan csapássorozat indított, fényes nappal lőtte az orosz fővárost

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrajna a második egymást követő napon indított dróntámadást Moszkva ellen. Ma délután 37 elfogott drónról számolt be az orosz főváros polgármestere, miután az előző nap végrehajtott, eddigi legnagyobb volumenű csapássorozat során találat ért egy moszkvai olajfinomítót - számol be a Kyiv Independent.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester folyamatosan tájékoztatott az elfogott drónok számáról a Telegram-csatornáján.

A mai támadás helyi idő szerint 12 óra 10 perc és 14 óra 12 perc között, vagyis nagyjából két óra alatt zajlott le.

Bár a közösségi médiában terjedő felvételeken jól láthatók a Moszkva felett szálló drónok, földi becsapódásokról ezúttal nem érkezett jelentés.

A polgármester tájékoztatása szerint a tegnapi, lényegesen nagyobb horderejű csapás során

194 ukrán drónt lőttek le a főváros és annak környéke felett.

Ez volt a legjelentősebb dróntámadás Moszkva ellen az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta. Az orosz hatóságok közölték, hogy a Moszkvai régióban legalább tizenheten megsérültek, köztük két gyermek.

A június 18-i támadás során találat ért egy moszkvai olajfinomítót is, amelynek következtében sűrű, fekete füst borította el a város egy részét. Az ukrán vezérkar megerősítette a létesítmény elleni csapást, és közölte, hogy legalább öt tűzgócot azonosítottak a területen. Az előzetes adatok alapján egy kombinált kőolaj-feldolgozó üzemegység, másodlagos finomítóegységek, valamint egy tartálypark is lángra kapott. A Reuters hírügynökség iparági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Euro+ nevű kombinált finomítóegység is megrongálódott.

A támadás súlyos fennakadásokat okozott a légi közlekedésben is. Az állami tulajdonú Aeroflot és leányvállalata, a Rosszija több mint 170 járatot törölt, 110 járat esetében pedig késést jelentett be.

Volodimir Zelenszkij a tegnapi támadást "teljesen indokolt" válaszlépésnek nevezte, és figyelmeztette a Kremlt, hogy

amíg Ukrajna ég, mindaddig a ti Moszvátok is égni fog.

Kapcsolódó cikkünk

Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Bemondta Vologyin: Zelenszkij pontosan tudja, hogy az oroszok győznek a háborúban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility