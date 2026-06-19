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Történelmi támadást zúdított Ukrajna az oroszokra: még soha nem volt ekkora drónzápor
Globál

Történelmi támadást zúdított Ukrajna az oroszokra: még soha nem volt ekkora drónzápor

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Ukrajna június 18-án megdöntötte az egyetlen nap alatt bevetett drónok számának háborús rekordját, amivel nemcsak a saját korábbi csúcsát szárnyalta túl, hanem az eddigi legnagyobb orosz napi támadást is felülmúlta - írta meg a RBK.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a légvédelem aznap 992 ukrán merevszárnyú drónt, négy nagy hatótávolságú cirkálórakétát és tíz irányított légibombát semmisített meg. Mivel a tárca kizárólag a sikeresen elfogott eszközöket veszi számba,

a ténylegesen indított drónok száma ennél is magasabb lehetett.

Kijev a korábbi rekordját június 6-án állította fel, amikor Moszkva 911 drón, 13 légibomba és négy HIMARS-rakéta megsemmisítését jelentette. Oroszország az eddigi legnagyobb napi dróncsapását március 24-én indította Ukrajna ellen 948 eszközzel, az ukrán haderő így június 18-án mindkét korábbi csúcsot megdöntötte.

Idén komoly fordulat állt be a nagy hatótávolságú drónháborúban. Az orosz sajtóhírek szerint a háború első éveiben Ukrajna még nem tudta felvenni a versenyt Oroszországgal a dróncsapások intenzitásában, ez a trend azonban 2026-ban megfordult. Márciusban az ukrán haderő havi szinten először indított több drónt az orosznál, ekkor 7551 ukrán eszköz állt szemben 6462 orosszal. Bár áprilisban Oroszország átmenetileg visszavette a vezetést 6583 indítással az ukránok 4801 drónjával szemben, májusban

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ismét Ukrajna került előnybe, amikor 8973 drónt bocsátott ki a 8150 orosz eszközzel szemben.

Az új rekordot éppen azon az éjszakán érték el, amikor Moszkvát a háború eddigi legsúlyosabb dróntámadása érte. Egyetlen héten belül már másodszor találták el a Moszkva kapotnyai városrészében működő olajfinomítót, aminek következtében a főváros összes repülőtere ideiglenesen felfüggesztette a működését, és több mint 500 járatot töröltek. Az ukrán vezérkar megerősítette a moszkvai olajfinomító, egy rosztovi területen található olajraktár, valamint több egyéb létesítmény elleni sikeres csapásokat.

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