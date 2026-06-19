Új, veszélyes taktikára váltott a közel-keleti nagyhatalom, miután meggyengültek a szövetségesei

A korábban ismeretlen csoportok április 20. és május 17. között legalább hét dróntámadást indítottak a Baszra és Szamáva környéki sivatagos területekről, kuvaiti, szaúd-arábiai, valamint egyesült arab emírségekbeli célpontok ellen. A titkos sejtek egyenként nagyjából tíz fős, elit iraki síita harcosokból álltak. Bár néhányan közülük az Iszlám Ellenállás Irakban nevű ernyőszervezettől érkeztek, a hivatalos parancsnoki struktúrán kívül működtek, és közvetlenül az iráni Forradalmi Gárdának jelentettek.
A Reuters elemzése szerint ez a strukturális váltás arra utal, hogy
a Forradalmi Gárda igyekszik fenntartani Irán regionális befolyás-kiterjesztési képességét
egy olyan időszakban, amikor a helyi kliensszervezetei meggyengültek, katonai és gazdasági erőforrásai pedig kimerülőben vannak. Dzsászim al-Bahádli nyugalmazott iraki tábornok a hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy az iráni fegyveres testület által létrehozott új csoportok kisebbek, ideológiailag elkötelezettebbek és szorosabb ellenőrzés alatt állnak, ami egyértelműen Irán kényszerű erőforrás-takarékosságát mutatja.
A jelentés alig néhány nappal azután látott napvilágot, hogy az Egyesült Államok és Irán elnöke ideiglenes megállapodást írt alá a kétoldalú konfliktus lezárásáról és a tárgyalások megkezdéséről. A párbeszéd a legérzékenyebb kérdésekre, köztük Teherán nukleáris programjára is kiterjed. A megállapodás ugyanakkor nem érinti a regionális fegyveres csoportoknak nyújtott iráni támogatásokat, amelyekről teheráni tisztségviselők kijelentették, hogy nem képezhetik alku tárgyát.
Az amerikai külügyminisztérium a hírügynökségnek küldött állásfoglalásában jelezte, hogy elvárja az iraki kormánytól a Forradalmi Gárda és a hozzá kötődő milíciák azonnali felszámolását. Irak új miniszterelnöke, Ali az-Zajdi már egyeztetett is Tom Barrack amerikai különmegbízottal az állami ellenőrzésen kívül működő fegyveres csoportok lefegyverzéséről, valamint arról, hogy az iraki területeket ne használhassák a térség békéjét fenyegető akciók kiindulópontjaként.
Iraki kormányzati források szerint a támadások közül legalább három Kuvait, kettő Szaúd-Arábia, kettő pedig az Egyesült Arab Emírségek ellen irányult. A célpontok között volt az amerikai csapatokat is befogadó kuvaiti Ali asz-Szálim légibázis, valamint a kuvaiti nemzetközi repülőtér egyik katonai terminálja is. A Reuters hozzátette, hogy a fenti beszámolók értesüléseit független forrásból nem tudta ellenőrizni.
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