Ukrajna megtámadta Moszkvát: rengeteg drónt látni az orosz főváros egén

Nagyon úgy tűik, hogy Ukrajna újabb támadást indított Moszkva ellen több drónnal, ráadásul ismét fényes nappal.

Egyre több felvétel érkezik az orosz fővárosból, melyeken drónok láthatóak a levegőben.

A jelek szerint legalább egy tucat támadás indult, becsapódásokról egyelőre nem láthatóak felvételek, de semlegesítésről igen. Az akció egy nappal követi a június 18-i műveletet, amikor Moszkva és Oroszország kulcsfontosságú kőolaj-finomítóját támadta Kijev, az üzemben több robbanás is látható volt.

BREAKING:A swarm of drones is again in the sky over Moscow. pic.twitter.com/fKKpbE4UhN https://t.co/fKKpbE4UhN — Visegrád 24 (@visegrad24) June 19, 2026

A drónok feltűnése egy újabb súlyos jele annak, hogy az orosz légvédelem nem tudja megfelelően ellátni a feladatát, mivel ezek a fegyverek ennyire meg tudják közelíteni a fővárost. Úgy tűnik, június 19-én a légvédelem jobban teljesít, a felvételeken három hatékony közbeavatkozás is feltűnik. Van ugyanakkor két további drón, melyek a felvételek alapján nem semmisültek meg, ezekről egyelőre nincsenek további információk.

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