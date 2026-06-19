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Ukrajna megtámadta Moszkvát: rengeteg drónt látni az orosz főváros egén
Globál

Ukrajna megtámadta Moszkvát: rengeteg drónt látni az orosz főváros egén

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Nagyon úgy tűik, hogy Ukrajna újabb támadást indított Moszkva ellen több drónnal, ráadásul ismét fényes nappal.

Egyre több felvétel érkezik az orosz fővárosból, melyeken drónok láthatóak a levegőben.

A jelek szerint legalább egy tucat támadás indult, becsapódásokról egyelőre nem láthatóak felvételek, de semlegesítésről igen. Az akció egy nappal követi a június 18-i műveletet, amikor Moszkva és Oroszország kulcsfontosságú kőolaj-finomítóját támadta Kijev, az üzemben több robbanás is látható volt.

A drónok feltűnése egy újabb súlyos jele annak, hogy az orosz légvédelem nem tudja megfelelően ellátni a feladatát, mivel ezek a fegyverek ennyire meg tudják közelíteni a fővárost. Úgy tűnik, június 19-én a légvédelem jobban teljesít, a felvételeken három hatékony közbeavatkozás is feltűnik. Van ugyanakkor két további drón, melyek a felvételek alapján nem semmisültek meg, ezekről egyelőre nincsenek további információk.

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Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

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