Veszélyben a kulcsfontosságú félsziget ellátása: drámai lépésre szánta el magát az orosz hadsereg

Felbukkant egy videó a közösségi médiában, mely szerint az oroszok megtalálták a megoldást, hogyan védekezzenek az ukrán drónok ellen.

Az utóbbi hetekben egyre égetőbbé vált az oroszoknak, hogy valamilyen megoldást találjanak a támadó ukrán drónokra a Krímet a szárazföldön keresztül Oroszországgal összekötő autópályán. Ez az útvonal rendkívül fontos a félsziget ellátásában, a katonai ellátmány jelentős része ezen keresztül érkezett. Az elmúlt hetekben Ukrajna egyre intenzívebben kezdte támadni ezt az útvonalat, valamint a Krímet is, kifejezetten a katonai konvojokat és az ellátmányt szállító járműveket vadászta. A helyzet napról napra kínosabbá vált Moszkva számára, mivel elkezdtek jelentkezni a Krímen az ellátási hiány jelei. Átmeneti megoldásként a mellékutak használatát javasolták a kamionoknak, de ez sem hozott áttörést, mivel sokan nem mertek elindulni.

Moszkva a konvojok védelmére most egy újfajta megoldást dolgozott ki:

mobil katonai védelmet garantálnak az üzemanyag-szállító autóknak.

Erről felvételeket is nyilvánosságra hoztak:

Fuel tankers in occupied Crimea are rolling with armed escorts now. Russia is deploying mobile fire groups along logistics routes just to protect their fuel shipments, Exilenova+ reports. pic.twitter.com/vHRvrJU3lN https://t.co/vHRvrJU3lN — WarTranslated (@wartranslated) June 19, 2026

A katonai kíséret mutatja, hogy az oroszoknak égetően fontos, hogy a szállítmányok eljussanak a célállomásra. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tartálykocsikkal halad egy gépágyúval felszerelt katonai jármű, melynek az a célja, hogy lelője az érkező ukrán drónokat. A videón az is látható, hogy az útvonal mentén is állnak ilyen járművek. A leírás alapján a videót a Krímben készítették. Az nem derült ki, hogy a stratégia mennyire sikeres éles helyzet esetén, de felmerültek kétségek a hatékonyságot illetően.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images