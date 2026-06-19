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Veszélyes szabotázsakciók az európai fővárosban: orosz megrendelésre vehették célba a kormányfőt – Börtönt kaptak az elkövetők
Globál

Veszélyes szabotázsakciók az európai fővárosban: orosz megrendelésre vehették célba a kormányfőt – Börtönt kaptak az elkövetők

MTI
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Portfolio
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Börtönbüntetésre ítéltek pénteken egy ukrán és egy román állampolgárt Keir Starmer brit miniszterelnök londoni ingatlanainak, illetve volt autójának felgyújtása miatt.

A londoni központi büntetőbíróság - utcája után közkeletű nevén az Old Bailey - eljáró tanácsa a 22 éves Roman Lavrinovicsra életveszély okozásának szándékával elkövetett háromrendbeli gyújtogatás címén hét év szabadságvesztést rótt ki.

Az ukrajnai születésű, de román állampolgárságú, 27 éves Stanislav Carpiuc két év börtönbüntetést kapott, miután bűnsegédi tevékenységben mondta ki bűnösnek az Old Bailey esküdtszéke.

A pénteken befejeződött büntetőeljárás előzményeként tavaly májusban tűz keletkezett egy házban az észak-londoni Kentish Town városrészben. Az ingatlan Starmer tulajdonában van, a lángok a ház bejárati ajtaját rongálták meg. A tűzoltóság a tüzet húsz perc alatt megfékezte, személyi sérülés nem történt.

A házban jelenleg Starmer feleségének nővére, Judith Alexander lakik. Keir Starmer a Downing Street-i kormányfői rezidencián él feleségével és két gyermekével, amióta az általa vezetett Munkáspárt megnyerte a 2024-ben tartott parlamenti választásokat.

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A kormányfő Kentish Town-i házánál megkísérelt gyújtogatás előtt egy nappal a közeli Islington kerületben hasonló incidens történt, és ebben az esetben is az ingatlan bejárati ajtaja rongálódott meg.

Ez a ház korábban szintén Keir Starmer tulajdonában volt.

A két incidens kivizsgálását a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságának nyomozói irányították.

A Scotland Yard által vizsgált harmadik esetben egy autó gyulladt ki ugyanabban a Kentish Town kerületbeli utcában, ahol a miniszterelnök háza is van. A felgyújtott autó egy 2018-as évjáratú Toyota Rav 4 volt, amelyet korábban szintén Keir Starmer birtokolt. Az autót a kormányfő a két évvel ezelőtti parlamenti választások után eladta egyik szomszédjának.

A pénteki ítélethirdetéshez fűzött ismertetésben elhangzott, hogy

Lavrinovicsot egy "EL" néven azonosított, oroszul beszélő, azóta is ismeretlen megbízó toborozta

a brit kormányfőhöz kötődő házak és az autó felgyújtására a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. "EL" a feladat sikeres elvégzése esetére kriptovalutában fizetendő díjat is ígért a Londonban élő Lavrinovicsnak, akit arra is utasított, hogy a gyújtogatások után utazzon el városból, de a rendőrség néhány óra alatt elfogta.

BBC oknyomozó riportja arra jutott, hogy

a gyújtogatás egy kiterjedt szabotázs-, provokáció- és hazugságkampány részét képezte, mely szálai egészen oroszországig futnak.

A BBC által feltárt üzenetek tanúbizonysága szerint "EL" orosz állampolgárságot ajánlott fel más támadásokért cserébe, és méltatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

Lavrinovics a vizsgálat során elmondta, hogy nem tudta, kinek a vagyontárgyait kellett felgyújtania, és soha nem is hallott Keir Starmerről. Stanislav Carpiuc is megpróbált elmenekülni az országból, de őt a londoni Luton repülőtéren szintén elfogták.

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