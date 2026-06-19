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Zelenszkij: Putyin fél
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Zelenszkij: Putyin fél

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök fél meghozni a döntést – írja az RBK.

Putyin fél attól, hogy hadserege hazatér. Ezért fél annyira attól, hogy a háború győzelem nélkül ér véget. Nem lesz győzelem. Fizikailag fél a hadseregétől, ezért, ha nem lesz vége a háborúnak konkrét biztonsági garanciákkal, akkor visszatér a háborúba. És ezúttal mások is támadás alá kerülhetnek

– jelentette ki az ukrán elnök.

Azt is kifejtette, hogy szerinte Putyin egészen a haláláig hivatalban marad, és az államfő politikai céljai sem fognak változni, továbbra is elsődleges feladatának tekinti a Szovjetunió helyreállítását. Kijelentette ugyanakkor, hogy mindez Ukrajna nélkül nem lehetséges. Zelenszkij az európai találkozókat követően beszélt, és kifejtette, hogy mindenki bízik az oroszok megállításában. Kiemelte, hogy a partnerek az ukránokat erősnek gondolják, és nem bíznak meg az oroszok békéről tett nyilatkozatokban. Azt is elmondták, hogy az orosz nyomulás megállításában a kulcsszó, hogy együttes erővel kell ellenállniuk.

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a frontvonalon szinte alig érnek el sikereket, azokat is hatalmas áldozatok árán, miközben egyre gyakoribbak a dróntámadások Oroszország ellen. Június 18-á például a fővárost, Moszkvát érte hatalmas akció, lángokban állt az ország egyik legnagyobb kőolaj-finomítója. Az európai vezetők egyre gyakrabban hangoztatják azt a véleményt, hogy Putyin a háborúval zsákutcába lavírozta az országot, és egyre nagyobb károkat okoz a harcokkal.  Boris Pistorius német védelmi miniszter azt mondta, hogy a lakosságnak nyomást kell gyakorolni a politikai vezetésre a háború befejezése érdekében. Meglátása szerint az oroszok között terjed az a nézet, hogy be kell fejezni a harcokat.

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Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

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