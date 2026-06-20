Alig száradt meg a tinta a megállapodáson, máris támadás indult az éj leple alatt

Legkevesebb öt halálos áldozatot követeltek a dél-libanoni Nabatije körzetet érő izraeli légicsapások szombatra virradóra, alig egy nappal azután, hogy Izrael és a Hezbollah megállapodott a tűzszünetről.

A libanoni állami hírügynökség beszámolója szerint az éjszakai és hajnali órákban a körzet több mint tizenkét pontját érte támadás.

A bombázások következtében Arabszalím településen három, míg Dejr Zahráni és Duveir közelében további két ember vesztette életét.

A régió azonos nevű központját, Nabatije városát az izraeli erők mindeközben tüzérséggel lőtték.

A halálos áldozatokkal járó támadássorozat röviddel azután történt, hogy a zsidó állam és a libanoni síita szervezet

pénteken, amerikai és katari közvetítéssel megállapodott a harcok beszüntetéséről.

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