Csúnyán összerúgta a port Ukrajna a legfontosabb szövetségesével - Sorra mondanak le az ukránok a kitüntetésekről

Tiltakozásul visszaadja lengyel állami kitüntetését Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője, valamint Vaszil Bodnar varsói ukrán nagykövet is, miután Karol Nawrocki lengyel elnök megvonta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőtől a legmagasabb lengyel elismerést, a Fehér Sas-rendet. A két ország közötti diplomáciai feszültséget az váltotta ki, hogy az ukrán elnök egy történelmileg rendkívül ellentmondásos megítélésű katonai szervezetről nevezett el egy katonai alakulatot.

Kirilo Budanov barátságtalan lépésnek és a moszkvai agresszornak tett szívességnek nevezte a lengyel államfő döntését, amelyről úgy véli, hogy azt Oroszország mindkét ország ellen fel fogja használni. Véleménye szerint a közös, hősies és egyben tragikus történelmi fejezeteknek mélyreható átgondolásra, nem pedig politikai spekulációkra kellene ösztönözniük a feleket.

Az elnöki iroda vezetője hangsúlyozta, hogy Ukrajna fenntartja a jogot a saját nemzeti emlékezetéhez, a lengyel lépést pedig igazságtalannak tartja. Ezzel kapcsolatban rámutatott arra is, hogy

Benito Mussolini egykori olasz fasiszta diktátort mind a mai napig nem fosztották meg a Fehér Sas-rendtől.

Budanov hozzátette, hogy bár Ukrajna továbbra is harcol Európa és Lengyelország védelméért, nem nézheti tétlenül az ukránok ellen szított gyűlöletet, ezért lemond a tavaly kapott Lengyel Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjéről. Hasonlóan döntött Vaszil Bodnar varsói ukrán nagykövet is, aki szintén fájdalmasnak és az egész ukrán nép ellen irányuló gesztusnak minősítette Zelenszkij kitüntetésének visszavonását.

A lengyel elnök bejelentését az előzte meg, hogy Volodimir Zelenszkij május végén az "Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) hősei" tiszteletbeli elnevezést adományozta az ukrán Különleges Műveleti Erők egyik északi központjának. A Fehér Sas-rendet az ukrán elnök eredetileg 2023 áprilisában vette át Andrzej Duda akkori lengyel elnöktől a két ország kapcsolatainak elmélyítéséért. Karol Nawrocki a visszavonás kapcsán sietett leszögezni, hogy döntése nem az ukrán nép ellen szól, és Lengyelország a jövőben is támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Hozzátette, hogy ő maga ugyanakkor nem kíván lemondani a korábban megkapott ukrán elismeréséről, a Bölcs Jaroszláv-rendről.

A két ország közötti feszültség gyökere a második világháborús volhíniai mészárlás eltérő megítélésében rejlik. A lengyel álláspont szerint az UPA és az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) 1943 és 1945 között mintegy százezer lengyel civilt gyilkolt meg, amit Varsó egyértelműen népirtásnak tekint. Az ukrán kutatók ugyanakkor arra hivatkoznak, hogy a lengyel Honi Hadsereg (AK) is legalább húszezer ukránt ölt meg, így az ukrán atrocitások egy része a lengyel fegyveresek által elkövetett gyilkosságok megtorlása volt. Az ukrán történelmi narratíva szerint az UPA Ukrajna függetlenségéért küzdött, és bár rövid ideig együttműködött a náci Németországgal, alapvetően mind a fasiszta, mind a sztálinista elnyomó erők ellen fegyveres harcot folytatott.

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