Donald Trump: nem lesz útdíj a Hormuzi-szorosban

Korábban Irán egyik követelése az volt a tűzszünet fejében, hogy áthaladási díjat szeretne szedni a Hormuzi-szoros használatáért, Trump most ezt utasította el. Az amerikai elnök a mostani poszttal vélhetően azt próbálja sugallni, hogy komoly eredményeket ért el a tárgyalások során, miközben a szakértők többsége inkább Irán szempontjából tartja előnyösnek a megállapodást.

A Hormuzi-szoros forgalmával kapcsolatban egyébként sok a kérdés, pénteken Irán bejelentette, hogy az izraeli bombázásokra válaszul ismét lezárja az útvonalat, az amerikai fél szerint azonban ma is zavartalan volt az áthaladás.

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