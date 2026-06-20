Egyre nagyobb a káosz a Hormuzi-szorosban: Irán szerint lezárták, mégis mennek át rajta a hajók

Furcsa helyzet alakult ki szombaton a Hormuzi-szorossal kapcsolatban, hiszen Irán az újabb izraeli támadások után bejelentette az átjáró lezárását, ami kérdésessé teszi a néhány napja bejelentett tűzszünet betartását. J. D. Vance alelnök viszont szombaton azt mondta, egyelőre nem tudnak róla, hogy ismét fennakadások lennének a forgalomban.
Utóbbi erősítette meg a Sky Newsnak az amerikai főparancsnokság szóvivője is, Tim Hawkins kapitány szerint Irán jelenleg nem tudja ellenőrizni a szoros forgalmát.
A forgalom folyamatos, az amerikai csapatok ellenőrzik a helyzetet
- mondta Hawkins.
Egyelőre más sem számol be komolyabb fennakadásokról, az indiai hajózási miniszter például a Reuters beszámolója szerint arról posztolt X-oldalán, hogy három hajójuk is átjutott szombaton a szoroson.
Miközben megy az üzengetés és növekszik a bizonytalanság a hajóforgalom kapcsán, az amerikai és az iráni képviselők továbbra is tárgyalásokra készülnek Svájcban. A hírek szerint az amerikai küldöttség már a helyszínen van, vasárnap pedig Irán képviselői is megérkezhetnek a helyszínre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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