Egyre nagyobb a káosz a Hormuzi-szorosban: Irán szerint lezárták, mégis mennek át rajta a hajók

Egyre nehezebb megállapítani, mi a helyzet a Hormuzi-szorosban, hiszen Irán szombaton bejelentette, hogy ismét lezárták a kulcsfontosságú átkelőt, az amerikaiak szerint viszont ők ellenőrzik a hajóforgalmat, ami továbbra is zavartalanul halad.

Furcsa helyzet alakult ki szombaton a Hormuzi-szorossal kapcsolatban, hiszen Irán az újabb izraeli támadások után bejelentette az átjáró lezárását, ami kérdésessé teszi a néhány napja bejelentett tűzszünet betartását. J. D. Vance alelnök viszont szombaton azt mondta, egyelőre nem tudnak róla, hogy ismét fennakadások lennének a forgalomban.

Utóbbi erősítette meg a Sky Newsnak az amerikai főparancsnokság szóvivője is, Tim Hawkins kapitány szerint Irán jelenleg nem tudja ellenőrizni a szoros forgalmát.

A forgalom folyamatos, az amerikai csapatok ellenőrzik a helyzetet

- mondta Hawkins.

Egyelőre más sem számol be komolyabb fennakadásokról, az indiai hajózási miniszter például a Reuters beszámolója szerint arról posztolt X-oldalán, hogy három hajójuk is átjutott szombaton a szoroson.

Miközben megy az üzengetés és növekszik a bizonytalanság a hajóforgalom kapcsán, az amerikai és az iráni képviselők továbbra is tárgyalásokra készülnek Svájcban. A hírek szerint az amerikai küldöttség már a helyszínen van, vasárnap pedig Irán képviselői is megérkezhetnek a helyszínre.

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