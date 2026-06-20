Ennek nem fog örülni Moszkva: több mint 2000 kilométerre a határtól találtak be az ukránok

Ukrán drónok csapást mértek egy orosz olajfinomítóra a nyugat-szibériai Tyumenyi területen, amely több mint 2000 kilométerre fekszik az ukrán határtól – jelentette be szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az államfő köszönetet mondott az ukrán fegyveres erők különleges műveleti erőinek, amelyek sikeresen elérték a távoli oroszországi régiót. Zelenszkij kiemelte, hogy ismét fontos finomítói kapacitásokat sikerült támadni, és a hadműveletet rendkívül eredményesnek nevezte.

A Tyumenyi terület kormányzója korábban ezzel szemben arról számolt be, hogy az orosz légvédelem elhárította a finomító elleni dróntámadást. Az ukrán és az orosz fél értékelése így a megszokott módon gyökeresen eltér a csapás tényleges hatásait illetően.

Forrás: Reuters

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