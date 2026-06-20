Lezárja a Hormuzi-szorost Irán - Azonnal reagált az amerikai alelnök a fenyegetésre

J. D. Vance amerikai alelnök bejelentette, hogy hamarosan Svájcba utazik az Iránnal folytatandó tárgyalásokra. Teherán nem sokkal korábban ismételten lezárta a Hormuzi-szorost az általa sérelmezett amerikai–izraeli tűzszüneti szerződésszegések miatt.

Az iráni fegyveres erők legfelsőbb parancsnoksága nem sokkal korábban bejelentette, hogy lezárja a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú tengerszorost a hajóforgalom elől. A Mehr iráni állami hírügynökség beszámolója szerint a parancsnokság ezt csupán az első lépésnek nevezte, és további intézkedéseket helyezett kilátásba az agresszió folytatása esetén. A kiváltó oknak azt lehet tekinteni, hogy a Hezbollah és Izrael, a pénteken megkötött tűzszünet ellenére kölcsönösen tűz alá vették egymást.

A döntés bejelentése éppen egybeesett J. D. Vance Fox Newsnak adott nyilatkozatával, amelyben az alelnök meggyőződését fejezte ki aziránt, hogy a Washington és Teherán között létrejött 14 pontos megállapodásban rögzített tűzszünet érvényben marad. Vance hozzátette, hogy

egyelőre semmilyen bizonyíték nem utal a Hormuzi-szoros tényleges lezárására.

Az alelnök elmondta, hogy a következő napokban csatlakozik a Svájcban már órák óta egyeztető amerikai tárgyalódelegációhoz, amelyet Jared Kushner és Steve Witkoff vezet.

Forrás: Reuters és Bloomberg

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