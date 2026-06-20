Minden idők legpusztítóbb El Niñója közelíthet

Évszázadokkal ezelőtt perui halászok figyeltek fel arra, hogy néhány évente szinte teljesen eltűnnek a szardellák a Csendes-óceán egyenlítői vizeiből. Mivel a halak eltűnése rendszerint karácsony tájékára esett, a jelenséget a kis Jézusról (el niño Jesús) nevezték el.

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Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Mára ezt a jelenséget – amelyet egyszerűen El Niño-ként ismerünk – már az egész világ időjárását felforgató, ciklikusan visszatérő éghajlati mintázatként tartják számon.

Egyes régiókban aszályokat, máshol heves esőzéseket, hőhullámokat és erdőtüzeket okoz, miközben a bolygó általános felmelegedéséhez is hozzájárul. Az amerikai kormány alá tartozó Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) június 11-én bejelentette, hogy

egy újabb El Niño-időszak vette kezdetét. És a mostani ráadásul igazi szörnyetegnek ígérkezik.