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Siklóbombával támadtak az oroszok, legalább négy halott van
Globál

Siklóbombával támadtak az oroszok, legalább négy halott van

Portfolio
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Az orosz erők szombaton kilenc siklóbombás csapást mértek a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városára, a támadásban legalább négy ember életét vesztette, és hatan megsérültek.

A támadásról Ivan Fedorov regionális kormányzó számolt be a Telegramon. A kormányzó tájékoztatása szerint a megrongálódott épületek romjai alatt további túlélők is rekedhettek.

Forrás: Reuters

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