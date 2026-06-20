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Szétbombázta a törékeny békét Izrael - Nem maradt el Irán válasza, újra zárva a Hormuzi-szoros
Globál

Szétbombázta a törékeny békét Izrael - Nem maradt el Irán válasza, újra zárva a Hormuzi-szoros

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Alig néhány órával a Hezbollahhal kötött tűzszünet életbe lépése után legalább tizenhat ember vesztette életét az izraeli csapásokban Libanonban szombaton. Válaszlépésként Irán lezárta a Hormuzi-szorost a hajóforgalom elől, ami tovább nehezíti az egyébként is törékeny amerikai–iráni békefolyamatot.

A libanoni állami hírügynökség jelentése szerint izraeli vadászgépek és drónok Dél-Libanon, valamint a Bekaa-völgy több pontjára is csapást mértek. Az izraeli hadsereg válaszul közölte, hogy

a Hezbollah az éjszaka folyamán több mint ötven lövedéket lőtt ki az izraeli erőkre Dél-Libanonban,

ami álláspontjuk szerint a tűzszüneti megállapodás megsértését jelenti. Az izraeli válaszcsapások a hivatalos közlés szerint Hezbollah-célpontok ellen irányultak.

Az egyik legsúlyosabb támadás a türoszi térségben fekvő Barís városában ért egy háromemeletes lakóházat, ahol egy teljes család – az apa, az anya és két gyermekük – életét vesztette. A libanoni hadsereg közleménye szerint egy izraeli légicsapásban egy katona is meghalt a Kfarrummán és Nabatije közötti útszakaszon.

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Bár a Hezbollah szintén elkötelezte magát a tűzszünet betartása mellett, jelezte, hogy válaszolni fog minden olyan izraeli kísérletre, amely "területfoglalásra vagy a megszállás kiterjesztésére" irányul. A libanonban tevékenykedő szervezet beszámolója szerint az izraeli erők az éjszaka folyamán megpróbáltak behatolni a Dél-Libanonban található Ali al-Táher dombvidékre, ez váltotta ki a fegyveres összecsapásokat. Egy magas rangú Hezbollah-vezető hangsúlyozta, hogy amíg izraeli csapatok állomásoznak libanoni területen, az ellenállás jogszerű marad.

A fegyvernyugvás péntek délután lépett életbe az Egyesült Államok közvetítésével, a héten bejelentett ideiglenes amerikai–iráni megállapodás részeként. Ez utóbbi egyezmény azonnali és végleges tűzszünetet és a katonai műveletek felfüggesztését írta elő több fronton, beleértve Libanont is. Izrael, amely nem vett részt a tárgyalásokon, kifogásolta a megállapodás egyes pontjait, mivel úgy véli, azok korlátoznák a libanoni hadműveleteit.

Az iráni Tasznim hírügynökség beszámolója szerint a libanoni összecsapásokra válaszul

Irán szombaton lezárta a Hormuzi-szorost a hajóforgalom elől.

A végleges békemegállapodásról szóló tárgyalásokat, amelyeket eredetileg pénteken tartottak volna Svájcban, a libanoni harcok kiújulása miatt elhalasztották. Az iráni állami média szombati jelentése szerint az iráni delegáció végül elutazott Svájcba. A Hormuzi-szoros lezárása ugyanakkor elsősorban a kockázatkerülő hajótulajdonosokat érintheti érzékenyen, mivel a térségben az utóbbi hetekben az ománi partok mentén, éjszaka, kikapcsolt műholdas jeladókkal továbbra is jelentős maradt a tankerhajó-forgalom.

Frissítés (16:03)

A Tasznim beszámolóját követően az iráni legfelsőbb parancsnokság is megerősítette a Hormzui-szoros ismételt lezárását. A hivatalos közlemény az Egyesült Államokat és Izraelt okolja, mivel Teherán álláspontja szerint megszegték a tűzszünetet. A közlemény azt is tartalmazza, hogy a lépés csak az első válaszreakció egy szélesebb intézkedéssorozatban, ha az "agresszió" folytatódik.

A hírre az amerikai hétvégi olajár is emelkedésnek indult, jelenleg két százalékos pluszban van.

Forrás: Reuters és Bloomberg

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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