Szétbombázta a törékeny békét Izrael - Nem maradt el Irán válasza, újra zárva a Hormuzi-szoros

A libanoni állami hírügynökség jelentése szerint izraeli vadászgépek és drónok Dél-Libanon, valamint a Bekaa-völgy több pontjára is csapást mértek. Az izraeli hadsereg válaszul közölte, hogy
a Hezbollah az éjszaka folyamán több mint ötven lövedéket lőtt ki az izraeli erőkre Dél-Libanonban,
ami álláspontjuk szerint a tűzszüneti megállapodás megsértését jelenti. Az izraeli válaszcsapások a hivatalos közlés szerint Hezbollah-célpontok ellen irányultak.
Az egyik legsúlyosabb támadás a türoszi térségben fekvő Barís városában ért egy háromemeletes lakóházat, ahol egy teljes család – az apa, az anya és két gyermekük – életét vesztette. A libanoni hadsereg közleménye szerint egy izraeli légicsapásban egy katona is meghalt a Kfarrummán és Nabatije közötti útszakaszon.
Bár a Hezbollah szintén elkötelezte magát a tűzszünet betartása mellett, jelezte, hogy válaszolni fog minden olyan izraeli kísérletre, amely "területfoglalásra vagy a megszállás kiterjesztésére" irányul. A libanonban tevékenykedő szervezet beszámolója szerint az izraeli erők az éjszaka folyamán megpróbáltak behatolni a Dél-Libanonban található Ali al-Táher dombvidékre, ez váltotta ki a fegyveres összecsapásokat. Egy magas rangú Hezbollah-vezető hangsúlyozta, hogy amíg izraeli csapatok állomásoznak libanoni területen, az ellenállás jogszerű marad.
A fegyvernyugvás péntek délután lépett életbe az Egyesült Államok közvetítésével, a héten bejelentett ideiglenes amerikai–iráni megállapodás részeként. Ez utóbbi egyezmény azonnali és végleges tűzszünetet és a katonai műveletek felfüggesztését írta elő több fronton, beleértve Libanont is. Izrael, amely nem vett részt a tárgyalásokon, kifogásolta a megállapodás egyes pontjait, mivel úgy véli, azok korlátoznák a libanoni hadműveleteit.
Az iráni Tasznim hírügynökség beszámolója szerint a libanoni összecsapásokra válaszul
Irán szombaton lezárta a Hormuzi-szorost a hajóforgalom elől.
A végleges békemegállapodásról szóló tárgyalásokat, amelyeket eredetileg pénteken tartottak volna Svájcban, a libanoni harcok kiújulása miatt elhalasztották. Az iráni állami média szombati jelentése szerint az iráni delegáció végül elutazott Svájcba. A Hormuzi-szoros lezárása ugyanakkor elsősorban a kockázatkerülő hajótulajdonosokat érintheti érzékenyen, mivel a térségben az utóbbi hetekben az ománi partok mentén, éjszaka, kikapcsolt műholdas jeladókkal továbbra is jelentős maradt a tankerhajó-forgalom.
Frissítés (16:03)
A Tasznim beszámolóját követően az iráni legfelsőbb parancsnokság is megerősítette a Hormzui-szoros ismételt lezárását. A hivatalos közlemény az Egyesült Államokat és Izraelt okolja, mivel Teherán álláspontja szerint megszegték a tűzszünetet. A közlemény azt is tartalmazza, hogy a lépés csak az első válaszreakció egy szélesebb intézkedéssorozatban, ha az "agresszió" folytatódik.
A hírre az amerikai hétvégi olajár is emelkedésnek indult, jelenleg két százalékos pluszban van.
Forrás: Reuters és Bloomberg
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Eric Clapton luxusórája is rekordáron kelt el a Phillips aukcióján
Egy este összesen 23 milliárd forint értékben kalapált el órákat az aukciósház.
Évtizedek óta nem sikerült senkinek, ami neki: megszólalt az egyetlen magyar, aki bejutott az amerikai profiligába
Michael Jordannal játszott egy csapatban.
Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: jégesővel érkeznek a zivatarok, mindössze ennyi töri meg a hőhullámokat
Hektikus időjárás lesz a hétvégén, ki ebből, ki abból kap.
Hosszú listát tett közzé Hegedűs Zsolt miniszter: ezekre a feladatokra koncentrál az új minisztérium
Új etikai irányelv is megjelenik jövő héten.
Összeomlik a Nike-birodalom? Új sztárok hódítják meg a futókat és a tőzsdéket - Mutatunk pár izgalmas részvényt
Történelmi átrendeződést látunk.
Vitézy Dávid: hamarosan olvasható lesz az új KRESZ, szigorú korlátozások jönnek az elektromos rollerekre
Korhatáros lehet a használat.
Vörös kód lépett életbe Magyarországon - Megszólalt a miniszter
A lakosság segítségét kérte.
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.