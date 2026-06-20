Tízéves mélyponton a fontos üzemanyag exportja a keleti szuperhatalomnál

Bár Kína májusban az előző hónaphoz képest növelte üzemanyag-exportját, az iráni háború miatt bevezetett kiviteli korlátozások következtében a kivitt mennyiség továbbra is jelentősen elmarad az egy évvel korábbitól. A szombaton közzétett vámadatok alapján a finomított kőolajtermékek exportja – Hongkongot és Makaót leszámítva – 40 százalékkal nőtt áprilishoz képest, ám az előző év azonos időszakához viszonyítva így is 69 százalékos visszaesést mutat – írja a Reuters.

A korlátozások elsősorban a belföldi ellátás biztonságát szolgálják, így azok nem érintik a nemzetközi hajók és repülőgépek üzemanyag-kiszolgálását, valamint a Hongkongba és Makaóba irányuló szállításokat, amelyek volumene stabil maradt.

A benzinexport áprilisban tízéves mélypontra, mindössze 23 400 tonnára esett vissza, és májusban is csak minimális javulást mutatott a maga 32 838 tonnás volumenével. Hongkongon és Makaón kívül ebben az időszakban kizárólag Mianmar importált kínai benzint, összesen 8405 tonnát.

A gázolaj- és biodízel-kivitel májusban 53 százalékkal bővült az előző hónaphoz képest,

így Hongkong és Makaó figyelmen kívül hagyásával a volumen több mint kétszeresére, 216 196 tonnára emelkedett.

Ebből Banglades 62 772 tonnát,

62 772 tonnát, míg Srí Lanka 28 700 tonnát vásárolt.

28 700 tonnát vásárolt. A délkelet-ázsiai országokba, így Mianmarba, Kambodzsába, Laoszba és Thaiföldre összesen 77 079 tonna üzemanyag érkezett.

és összesen 77 079 tonna üzemanyag érkezett. Ausztrália bizonyult az egyetlen Ázsián kívüli vevőnek a maga 20 255 tonnás importjával.

A biodízel exportja 11,5 százalékkal 43 636 tonnára nőtt, a legfőbb célpiacoknak pedig Hollandia és Belgium számítottak. Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy a pekingi exportkorlátozások a főként használt sütőolajból előállított biodízelre is kiterjednek-e.

A kerozin exportja – Hongkong és Makaó nélkül – éves összevetésben 61 százalékkal 499 388 tonnára esett vissza, áprilishoz képest ugyanakkor 20 százalékos növekedést mutathatott fel.

A legnagyobb szállítmányt, több mint 97 900 tonnát Vietnám kapta, míg Ausztráliába 79 000 tonna érkezett a májusi kétoldalú tárgyalásokon kötött megállapodás alapján.

Forrás: Reuters

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