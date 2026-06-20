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Úgy néz ki, sikerül asztalhoz ültetni az Egyesült Államokat és Iránt, itt van a tárgyalások pontos kezdete
Globál

Úgy néz ki, sikerül asztalhoz ültetni az Egyesült Államokat és Iránt, itt van a tárgyalások pontos kezdete

Portfolio
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Vasárnap Svájcban ülnek tárgyalóasztalhoz Irán és az Egyesült Államok képviselői, hogy szakértői szintű egyeztetéseket folytassanak egymással - számolt be a Bloomberg.

A tárgyalások hírét a pakisztáni külügyminisztérium jelentette be. A tájékoztatás szerint a két fél közötti megbeszéléseken Pakisztán és Katar közvetítőként működik majd közre.

Kifejezetten nehezítheti a tárgyalásokat, hogy a pénteki tűzszünet ellenére nem fejeződtek be a harcok Dél-Libanonban. A Hezbollah fegyveresei tüzet nyitottak a libanoni területen állomásozó izraeli katonákra, akik állításuk szerint megpróbálták kiterjeszteni a megszállási övezetet. Erre válaszul Izrael rakétacsapásokat mért Libanonra, ahol 12 ember életét vesztette.

A harcokra válaszul Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását, valamint további megtorló akciókat helyezett kilátásba.

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Ennek ellenére J.D. Vance amerikai alelnök megerősítette: a napokban ő is Svájcba utazik, hogy a békemegállapodásról tárgyaljon az iráni képviselőkkel.

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