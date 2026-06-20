Zelenszkij egyhetes ultimátumot adott Lukasenkának - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Ultimátumot adott Lukasenkának Zelenszkij az Ukrajna elleni orosz támadásokhoz használt eszközök eltávolítására
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyhetes ultimátumot adott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőnek, felszólítva őt a Fehéroroszország területén lévő, az Ukrajna elleni orosz támadásokhoz használt eszközök eltávolítására. Zelenszkij kilátásba helyezte, hogy ha ez nem történik meg, Ukrajna maga fog lépéseket tenni.
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Heves támadásokat helyezett kilátásba Moszkva ellen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amennyiben Oroszország folytatja a háborút. A nap folyamán beszámolt arról is, hogy Ukrajna és Németország megállapodást írt alá a ballisztikus rakéták elleni védelmi képességekről és felszólította nyugati szövetségeseit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és télig érjenek el eredményeket. Oroszország a jövőben rendszeres, tömeges csapásokat mér az ukrán fegyveres erők harcképességét befolyásoló célpontokra – jelentette be Szergej Lavrov külügyminiszter, miután a háború kitörése óta a legnagyobb szabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát és annak környékét.
Ultimátumot adott Zelenszkij Putyin kebelbarátjának, aki belesodródhat a háborúba: Kijev saját kézbe veszi az ügyet, ha kell
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Kijevben közölte, hogy egy hetet ad Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőnek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak.
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