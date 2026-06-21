Betelt a pohár: Trump kész katonai erővel átvenni az ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett – Irán tiltakozik

Trump a Fox News televíziónak adott vasárnapi telefoninterjújában jelentette be, hogy az Egyesült Államok katonai erővel vonhatja ellenőrzése alá a Hormuzi-szorost, és vámot vethet ki az ott áthaladó hajókra, amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni az iráni féllel. Az elnök állítása szerint kemény szavakkal figyelmeztette az iráni tisztségviselőket, kijelentve, hogy a szoros lezárása esetén az országuk megsemmisül, és még a hazatérésük is ellehetetlenül.
A Press TV iráni állami médium beszámolója szerint
a svájci tárgyalásokon részt vevő iráni küldöttség hivatalos jegyzékben tiltakozott az amerikai lépés ellen, és jelenleg is mérlegeli a megfelelő ellenlépéseket Trump verbális agressziójára.
Mohammad Báger Gálibáf, Irán főtárgyalója az X közösségi oldalon reagált a fenyegetésekre, az Egyesült Államok kétségbeesettségének jeleként értékelve a történteket. Úgy fogalmazott, ha az amerikai fenyegetések valóban hatásosak lennének, Washington nem lenne ennyire kétségbeesett helyzetben. Gálibáf hozzátette, hogy az iráni fegyveres erők készen állnak egy egészen más jellegű válaszra is, így az amerikaiak jobban tennék, ha megválogatnák a szavaikat, mivel a fenyegetéseiket egyáltalán nem veszik komolyan.
Trump szövetségese, Lindsey Graham republikánus szenátor vasárnap megerősítette az elnöki fenyegetéseket. Graham elmondta, hogy pénteken több mint négy órát egyeztetett Trumppal az előzetes amerikai-iráni megállapodás aláírását követően, amelytől a washingtoni kormányzat az iráni nukleáris program felszámolását célzó további tárgyalások megnyitását várja. A szenátor a CBS televízió műsorában kijelentette, hogy a megegyezés kudarca esetén Trump elnök erővel veszi át az ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett, és tranzitdíjat szed majd minden áthaladó hajótól. Graham hozzátette, amennyiben Irán vitatná az amerikai felügyeletet, az Egyesült Államok kész megsemmisíteni az iráni erőket.
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