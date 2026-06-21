Dühöng Trump, káromkodásokkal teli fenyegetést küldött Iránnak a tárgyalások közepette: nem lesz többé országotok!

Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében arról írt,

Iránnak azonnal le kell állítania a jól fizetett proxijainak a bajkeverését Libanonban. Ha nem teszik meg, ismét nagyon keményen fogjuk sújtani Iránt, pont úgy, mint a múlt héten, csak még keményebben!!!

A Fox News-nak közben úgy nyilatkozott: ha kell, az Egyesült Államok akár átveheti a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzést.

Ki fogom bombázni a sz*rt is belőlük

- tette hozzá az amerikai elnök. A konzervatív körökben népszerű hírcsatornának adott interjúban Trump továbbá azzal fenyegette Iránt, hogy

ha lezárjátok a Hormuzi-szorost, nem lesz többé országotok. [...] Még csak vissza sem fogtok jutni a kib***ott országotokba.

Trump on Iran:We may take over the strait if we have to. I'll blow the s**t out of them.Source: Fox News pic.twitter.com/n6yGw0LaXC https://t.co/n6yGw0LaXC — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Trump Mahmúd Pezeskján iráni elnöknek szintén üzent, aki kijelentette, Irán nem adja fel az urándúsításhoz fűződő jogát.

Jobb, ha figyel a szájára. Jobb, ha összeszedi magát, vagy átvesszük az ellenőrzést az ország maradéka felett

- reagált az amerikai elnök.

Trump says he spoke with Iranian officials and told them, https://t.co/LpaY2rG0CK — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Az elnöki nyilatkozatok a svájci Bürgenstock üdülőhelyen zajló amerikai–iráni tárgyalásokkal egy időben jelentek meg. A helyszínen J. D. Vance amerikai alelnök ugyanakkor azt mondta,

az elmúlt órákban "nagy előrelépést" értek el.

Vance a megbeszéléseket történelmi jelentőségűnek nevezte, és kiemelte, hogy Washington és Teherán vezetése az elmúlt hónapokat leszámítva korábban még soha nem találkozott ilyen magas szinten. Vance szerint az Egyesült Államok célja egy "új fejezet" megnyitása az Iránhoz fűződő kapcsolatokban, valamint az, hogy "kinyújtott kézzel" közeledjen az iráni nép felé.

Vance hangvétele erős kontrasztot mutat Trump friss fenyegetéseivel.

Az alelnök szerint Irán korábban a regionális instabilitás egyik fő mozgatórugója volt, ugyanakkor elképzelhetőnek tartotta a felek jövőbeni együttműködését a béke és a jólét előmozdítása érdekében. Hozzátette, hogy Trump elkötelezett a teljes körű regionális tűzszünet mellett, még ha az ilyen folyamatok olykor "kissé zavarosak" is.

A közvetítőként jelen lévő Sahbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök köszönetet mondott Trumpnak a "vizionárius és rendkívül dinamikus" vezetéséért, amely lehetővé tette a svájci találkozó létrejöttét.

Címlapkép forrása: MTI