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Egyértelműen Irán nyerte a háborút Amerika és Izrael ellen: súlyos számok láttak napvilágot – Kudarcot vallott Netanjahu?
Globál

Egyértelműen Irán nyerte a háborút Amerika és Izrael ellen: súlyos számok láttak napvilágot – Kudarcot vallott Netanjahu?

MTI
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Az izraeliek 92 százaléka szerint Irán nyerte meg a február végén ellene elindított háborút, és számára előnyösebb az azt lezáró megállapodás az Egyesült Államokkal - derült ki a Jeruzsálemi Héber Egyetem és az Agam Intézet közvélemény-kutatásából, amelynek eredményeit vasárnap tették közzé.

A felmérés szerint

  • a megkérdezettek csaknem 83 százaléka úgy véli, hogy a hadjárat gyengítette Izrael hosszú távú biztonságát,
  • míg 86 százalékuk negatívan ítéli meg a háború lezárását.

  • A VÁLASZADÓK CSAKNEM HÁROMNEGYEDE NEM HISZ BENJÁMIN NETANJAHU MINISZTERELNÖKNEK,

    amikor azt állítja, hogy Izrael jelentős eredményeket ért el és elhárította az országot fenyegető egzisztenciális veszélyt.
  • Az izraeliek csaknem 88 százaléka szerint az ország vagy egyáltalán nem vagy csak részben érte el a kitűzött háborús célokat. 

A megkérdezettek több mint 56 százaléka úgy véli, hogy a miniszterelnök rosszul vezette a hadjáratot vagy egyenesen kudarcot vallott annak irányításában.

  • A kutatás szerint az izraeliek csaknem fele támogatná a Hezbollah libanoni síita terrorszervezet elleni újabb esetleges jelentős katonai támadást még abban az esetben is, ha ez konfliktushoz vezetne Donald Trump amerikai elnökkel.

A felmérésben 3644 izraelit – legalább 17 éveseket – kérdeztek meg a népesség összetételének megfelelően kialakított mintában. A mintavétel maximális hibahatára 2,2 százalék, a kutatás megbízhatósági szintje pedig 99 százalék.

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