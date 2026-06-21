Elapadnak a pénzcsapok, nehéz helyzetbe kerülhet Ukrajna: milliók maradhatnak segítség nélkül

David Miliband a menekültek világnapján tett ukrajnai látogatásán arról beszélt, hogy
különösen fontosnak tűnik ebben az időszakban – amikor egy új, eltérő geopolitikai narratíva érződik – felismerni azt a brutalitást és megpróbáltatást, amellyel több millió ukránnak kell szembenéznie.
A háború következményei továbbra is súlyos terheket rónak a lakosságra, különösen a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberekre. Miliband hangsúlyozta: fontos, hogy a nemzetközi közvélemény ne veszítse szem elől az ukrán társadalmat érő megpróbáltatásokat.
Az ENSZ adatai szerint e pillanatban világszerte mintegy 118 millió ember van, akinek el kellett hagynia otthonát fegyveres konfliktusok, erőszak, üldöztetés, betegségek vagy természeti katasztrófák miatt.
Közülük körülbelül 10 millió ukrán, és ebből csaknem 4 millióan az országon belül menekültek máshová.
Miliband szerint a nemzetközi segélyforrások csökkenése tovább nehezíti a helyzetet. Az IRC ukrajnai költségvetése a tavalyi 40 millió dollárról a szervezet jelenlegi előrejelzése szerint 2027-re mintegy 20 millió dollárra csökken. A visszaesés hátterében elsősorban az Egyesült Államok külföldi segélyprogramjainak jelentős megnyirbálása áll, amelyet más donorországok hasonló lépései követtek.
Az IRC mobil egészségügyi szolgáltatásokat biztosít a mintegy 1200 kilométer hosszú frontvonal közelében élő közösségeknek, emellett traumafeldolgozó és pszichoszociális támogatást nyújt kiszolgáltatott helyzetű gyermekeknek, valamint bántalmazást elszenvedett nőknek.
A szervezet vezetője külön kiemelte a háború mentális egészségre gyakorolt hatásait, amelyek szerinte kevés figyelmet kapnak a nemzetközi közbeszédben. Úgy vélte, hogy az Ukrajnának nyújtott több milliárd dollárnyi katonai támogatás akár csekély részének humanitárius és pszichoszociális programokra történő átcsoportosítása is jelentősen hozzájárulhatna az ukrán társadalom ellenálló képességének fenntartásához.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szergej Kozlov
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