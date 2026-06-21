Elszabadult a pokol a dél-amerikai országban: lezuhant egy katonai gép, kihirdették a szükségállapotot

A nemzethez intézett beszédében Paz azzal indokolta az intézkedést, hogy a mintegy ötven napja tartó tüntetések és az úttorlaszok megbénították az áruforgalmat is, sőt, haláleseteket idéztek elő.
Szükségállapot esetén a hadsereget szélesebb körben be lehet vetni a közrend helyreállításában.
A különleges jogrend bevezetése előtt Paz megállapodást kötött a Bolíviai Dolgozók Központja (COB) nevű szakszervezeti szövetséggel, hogy csillapodjon a helyzet. De a legfőbb kormánykritikus szervezetek nem részesei ennek, így tüntetéseik folynak tovább.
Az emberek azt követelik a tavaly novemberben hatalomra került államfőtől, hogy vonja vissza megszorító intézkedéseit, és tegyen lépéseket a megélhetési költségek csökkentése érdekében. Evo Morales volt elnök - aki körözés alatt áll, de letartóztatása ellen elbarikádozta magát Cochabamba régióban - támogatja a tiltakozást.
A Tupac Katari nevű szakszervezet időközben azt közölte, szünetelteti tüntetéseit, de továbbra is fenntartja követeléseit.
A nap folyamán a bolíviai légierő egyik Cessna FAB-409-es típusú szállítógépe lezuhant.
Az El Altóból Cochabambába indult gép fedélzetén volt négy civil és a legénység két tagja életét vesztette - ismertette a bolíviai védelmi minisztérium. A minisztérium nem közölt részleteket a szerencsétlenséget szenvedett repülőgép mostani feladatával kapcsolatban, de közölte, hogy a gépet az elmúlt hetekben a blokádok idején daganatos betegségekben szenvedő gyermekek kezelőhelyekre történő szállítására használták.
Az ombudsmani hivatal pénteki közlése szerint a megmozdulásokkal összefüggésben eddig legkevesebb 14-en haltak meg, beleértve olyan kórházi betegeket is, akik az útblokádok miatt nem kapták meg gyógyszerüket. Az országos közúti hatóság legújabb közlése szerint a tüntetésekhez kapcsolódó aktív útlezárások már nincsenek. Számos úton azonban jelentős takarításra és javításra van szükség a károk miatt.
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