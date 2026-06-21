TUN
Tunézia 0 4 Japán
JPN
 Vége
F csoport
ESP
Spanyolország 4 0 Szaúd-Arábia
KSA
 Vége
H csoport
BEL
Belgium Irán
IRN
 Ma 21:00
G csoport
URU
Uruguay Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Hétfő 00:00
H csoport
  • Megjelenítés
Elszabadult a pokol a dél-amerikai országban: lezuhant egy katonai gép, kihirdették a szükségállapotot
Globál

Elszabadult a pokol a dél-amerikai országban: lezuhant egy katonai gép, kihirdették a szükségállapotot

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Bolívia életét megbénító, hetek óta tartó tüntetéshullám miatt Rodrigo Paz elnök kormánya szükségállapotot hirdetett ki az országban. A nap folyamán a légierő egyik szállítógépe lezuhant, hat fő életét vesztette.

A nemzethez intézett beszédében Paz azzal indokolta az intézkedést, hogy a mintegy ötven napja tartó tüntetések és az úttorlaszok megbénították az áruforgalmat is, sőt, haláleseteket idéztek elő.

Szükségállapot esetén a hadsereget szélesebb körben be lehet vetni a közrend helyreállításában.

A különleges jogrend bevezetése előtt Paz megállapodást kötött a Bolíviai Dolgozók Központja (COB) nevű szakszervezeti szövetséggel, hogy csillapodjon a helyzet. De a legfőbb kormánykritikus szervezetek nem részesei ennek, így tüntetéseik folynak tovább.

Az emberek azt követelik a tavaly novemberben hatalomra került államfőtől, hogy vonja vissza megszorító intézkedéseit, és tegyen lépéseket a megélhetési költségek csökkentése érdekében. Evo Morales volt elnök - aki körözés alatt áll, de letartóztatása ellen elbarikádozta magát Cochabamba régióban - támogatja a tiltakozást.

Még több Globál

Végzetes lépést fontolgatnak az oroszok: hadihajókat küldhetnek Európa partjaihoz

Kilenc éve nem történt hasonló: kivégzéseket hajtottak végre a közel-keleti országban

Küszöbön a történelmi alku Irán és Amerika között, kész a tervezet a szankciók feloldásáról

A Tupac Katari nevű szakszervezet időközben azt közölte, szünetelteti tüntetéseit, de továbbra is fenntartja követeléseit.

A nap folyamán a bolíviai légierő egyik Cessna FAB-409-es típusú szállítógépe lezuhant.

Az El Altóból Cochabambába indult gép fedélzetén volt négy civil és a legénység két tagja életét vesztette - ismertette a bolíviai védelmi minisztérium. A minisztérium nem közölt részleteket a szerencsétlenséget szenvedett repülőgép mostani feladatával kapcsolatban, de közölte, hogy a gépet az elmúlt hetekben a blokádok idején daganatos betegségekben szenvedő gyermekek kezelőhelyekre történő szállítására használták.

Az ombudsmani hivatal pénteki közlése szerint a megmozdulásokkal összefüggésben eddig legkevesebb 14-en haltak meg, beleértve olyan kórházi betegeket is, akik az útblokádok miatt nem kapták meg gyógyszerüket. Az országos közúti hatóság legújabb közlése szerint a tüntetésekhez kapcsolódó aktív útlezárások már nincsenek. Számos úton azonban jelentős takarításra és javításra van szükség a károk miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Trump már bemondta a tutit: gyökeres fordulatot csikarna ki egy egész országból – Katonai beavatkozás és megabörtönök jönnek?

Élőben tesztelte egy ország a helikopterpénz elméletét, káosz lett a vége

Szép csendben összeomlik a szocializmus egykori fellegvára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról
Leesett a jég Magyarországon, iszonyú az égszakadás - Videó
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility