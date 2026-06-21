Felgyorsultak a drámai események Európa vezető hatalmában: akár már holnap kardjába dőlhet a miniszterelnök

Egybehangzó vasárnapi brit sajtóértesülések szerint a jövő héten várhatóan bejelenti távozási szándékát Keir Starmer miniszterelnök.

A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik saját pártja és több kabinettag részéről annak érdekében, hogy közölje távozásának és utódlásának menetrendjét. Sajtóhírek szerint Shabana Mahmood belügyminiszter és Ed Miliband energetikai miniszter már hetekkel ezelőtt pozíciójának mérlegelésére szólította fel Starmert. Nemrégiben a többi közt John Healey védelmi és Wes Streeting egészségügyi tárcavezető távozott a kormányból, utóbbi később nem rejtette véka alá, hogy szívesen pályázna Starmer székére.

A Starmert lemondásra felszólító hangok különösen felerősödtek azóta, hogy a legesélyesebbnek tartott utódjelölt, Andy Burnham, Manchester munkáspárti polgármestere fölényes, 55 százalékos – vagyis a párt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó – többséggel megnyerte a csütörtöki időközi parlamenti választást az északnyugat-angliai nagyváros egyik elővárosi választókörzetében.

Ennek a választókerületnek az eddigi munkáspárti képviselője, Josh Simons kifejezetten azért adta vissza alsóházi mandátumát, hogy Burnham indulhasson a körzetben kiírt időközi választáson, és képviselőként elindíthassa a kormányfő elmozdítását célzó vezetőváltási folyamatot.

Miniszteri tisztséget a brit kormányban a törvényerejű szokásjog szerint csak parlamenti képviselők tölthetnek be. Ez vonatkozik a miniszterelnöki posztra is.

A Sky News brit kereskedelmi hírtelevízió kormányforrásokat idéző vasárnapi beszámolója szerint Yvette Cooper külügyminiszter a hétvégén személyesen szólította fel Starmert arra, hogy távozzon a két éve kormányzó Munkáspárt vezetői tisztségéről és így a miniszterelnöki posztról is.

Peter Kyle üzleti és kereskedelmi miniszter a Sky News, illetve a BBC közszolgálati televízió vasárnapi hírmagazinjában egyaránt azt mondta, hogy az utóbbi napokban "őszintén és lényegre törően" beszélt Starmerrel. Kyle úgy fogalmazott, hogy a kormányfő – aki jelenleg családjával Chequersben, a brit miniszterelnökök hivatalos vidéki rezidenciáján tartózkodik –

mérlegeli a politikai realitásokat.

A The Observer című baloldali vasárnapi brit lapnak nyilatkozó munkáspárti források szerint Keir Starmer a kabinet vezető tagjaival az utóbbi napokban folytatott beszélgetések után belátta, hogy helyzete a Munkáspárt és a kormány élén tarthatatlanná vált. Starmer alig pár napja még azt hangoztatta, hogy áll elébe bármilyen vezetői kihívásnak, és "nem fog elsétálni" a megmérettetés elől.

A lap által idézett magas beosztású munkáspárti illetékesek várakozása szerint

a miniszterelnök a jövő héten, akár már hétfőn "egyértelmű bejelentést" tehet szándékairól.

A The Times értesülései szerint, amennyiben Burnham megkaparintaná a Downing Street 10. kulcsait, Rachel Reeves pénzügyminiszter nem folytathatná a pénzügyminiszteri pozícióban.

Keir Starmer pozíciója a Munkáspárt és a kormány élén azután rendült meg véglegesen, hogy a 2024-es parlamenti választások óta kormányzó Labour a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett.

Starmer helyzetét előtte is súlyos belpolitikai botrányok gyengítették, mindenekelőtt az, hogy tavaly vissza kellett hívni Nagy-Britannia washingtoni nagykövetét, Peter Mandelsont, mert kiderült róla, hogy a korábbi évtizedekben igen szoros kapcsolatokat ápolt a kiskorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel.

Kiderült az is, hogy Starmer számos figyelmeztetés ellenére nevezte ki Mandelsont a brit diplomácia legnagyobb presztízsű külszolgálati tisztségére, és a Munkáspárton belül sokan már ennek a botránynak a kirobbanása után követelték a miniszterelnök távozását a párt és a kormány éléről.

Starmer a választók körében is rendkívül népszerűtlenné vált: a legfrissebb közvélemény-kutatási eredmények átlaga alapján a kormányfő támogatottságának és elutasítottságának nettó egyenlege – vagyis az elégedettek és az elégedetlenek arányának százalékpontos különbsége – jelenleg mínusz 44.

Andy Burnham pártvezetővé és ezáltal miniszterelnökké választását ugyanakkor a Munkáspárt alsóházi frakciójának fele, 201-en támogatják, vagyis a leköszönő manchesteri polgármestert támogató frakciótagok száma messze meghaladja a vezetőváltási folyamat elindításához minimálisan előírt 81-et.

A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, a londoni székhelyű Eurasia Group jelenleg 80 százalékos esélyt lát arra, hogy Keir Starmer legkésőbb a Munkáspárt szeptember végi éves kongresszusáig távozik a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségből.

A BBC műsorvezetője, Laura Kuenssberg arra emlékeztetett, hogy Starmer akár épp a brexitreferendum tizedik évfordulóján, június 23-án távozhat.

Burnham az Egyesült Királyság hetedik kormányfőjévé válhat egy évtizeden belül.

Címlapkép forrása: MTI